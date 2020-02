Con un bikini blanco tejido, Laura Carmine enseña su impresionante abdomen

View this post on Instagram

Muchas veces me han llamado “gorda”, “está pasadita de peso”, ”está llenita”, y ¿saben que fue lo peor? Que me la creía, cuando realmente estaba en un buen peso. Ahora hago ejercicio porque encontré una pasión, algo que no encontraba antes y como encontré este amor, hago ejercicios porque me hace sentir bien, dejo todo lo negativo cuando estoy en la bici. En efecto hay días que la ansiedad no me deja hacer nada, pero me levanto voy pedaleo y no me dejo vencer. Al encontrar esta pasión, como dije antes, empiezo a ver los resultados. Lo que les quiero decir mis niñas hermosas es que nosotras podemos, que jamás dejen que alguien ya sea pareja, familia, amigos, compañero de trabajo quien sea, influya en tu autoestima y que busques algo que te llene de pasión, sea en ejercicios, baile, pintar, escribir y saques siempre lo mejor de ti y verás los grandes resultados que trae consigo. . . . @pumamexico