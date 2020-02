Edwin Luna revela cómo inició su relación con Kimberly Flores

El cantante dejó atrás los rumores de una infidelidad a su exesposa Alma Cero

Edwin Luna rompió el silencio para hablar sobre su vida amorosa y los tres matrimonios que ha tenido, dejando atrás los rumores de una infidelidad hacia su exesposa, Alma Cero.

En una entrevista para el programa ‘Hoy’, el cantante reveló cómo conoció a su primera esposa y sorprendió al asegurar que los problemas con ella siguen hasta el día de hoy, a pesar de haber terminado su matrimonio hace siete años.

“Ella nunca me quiso firmar el divorcio, hasta que entra una nueva ley en el estado de Nuevo León en el que tú le muestras tus pruebas al juez y aunque el otro no se quiera divorciar, te divorcias”.

Aseguro que su matrimonio con Alma Cero, fue una relación muy sana, pero después de algún tiempo, hubo ciertas cosas por las que también tuvieron que llegar al divorcio.

El cantante reveló que, en ese tiempo, los rumores de una infidelidad aumentaron, debió a que se aseguró que durante el último año de relación con la actriz había estado ya con Kimberly Flores, situación que desmintió. Sin embargo, la realidad fue que no había pasado mucho tiempo desde que se separó de Alma Cero, cuando decidió iniciar una nueva relación con su actual esposa, y así lo recordó:

“Conozco a Kimberly en Guatemala durante una gira de trabajo, a partir de ahí empezamos a tener más comunicación. En ese momento me tomo una foto con ella, la subo a las redes sociales y eso fue como la nota mala en todas partes, porque como yo no había dicho que ya no estaba con Alma, se convirtió en un ‘Cómo le está haciendo esto’, sin saber que quien la busco (A Kimberly) fui yo”.

A pesar de los rumores, la relación con Kimberly siguió y la invito a participar como modelo de un video, desde ese momento su noviazgo comenzó a dar un giro hacia la formalidad: “La invito a que nos vayamos días antes y queda embarazada de mi hija más pequeña, después le dije: ‘Vamos a casarnos, nunca me he casado por la iglesia yo quiero hacerlo que sea la única vez que me case por la iglesia yo en mi corazón quiero quedarme contigo que no nos separemos ni nada’”, expresó.

Finalizó la entrevista asegurando que no tiene problemas con la mamá de Kimberly Flores, quien ha declarado en contra de ella, y aseguró que únicamente la ha visto dos veces en su vida, sin embargo, le pide a su esposa recordar que, como su mamá, debe verla como alguien importante es su vida.