Libros de esperanza viajan desde LA hasta un pueblo en Nicaragua

Niña latina lleva los textos a una biblioteca de Centroamérica con el objetivo de que todos los niños tengan material educativo

En 2016 Sofía Flores Sirolli tenía apenas 8 años cuando viajó a Nicaragua, el país natal de su madre, sin imaginar que su visita cambiaría la vida de muchos.

La niña, quien es fanática de la lectura, le pidió a su madre que la llevara a la biblioteca local de la pequeña ciudad de Boaco Viejo para sacar unos libros.

“Vi que tenían muchos estantes vacíos y los niños solo podían [tomar] un libro por semana”, recordó Sofía. “Los niños no tenían libros y yo tenía muchos [en casa]… Sentí que quería darles ese amor por la lectura”.

Al regresar de sus vacaciones ese mismo verano, la pequeña puso manos a la obra para ayudar a los niños más necesitados.

“Cuando Sofía llegó de Nicaragua se dio cuenta que ella tenía muchos libros y dijo: ‘Si estuvieran en español los mandaba’”, recordó Amalia Sirolli, madre de la menor.

“Entonces decidió venderlos y con el dinero que ganó compró libros en español”.

Entre las compras de su bolsillo y donaciones de otros individuos, casas publicitarias y organizaciones, la primera vez, Sofía y sus padres lograron enviar a la biblioteca pública Fernando Buitrago Morales, más de 320 libros.

Sin embargo, su donación no terminó ahí. También han ayudado a dos escuelas rurales con mapas, diccionarios, láminas educativas, crayones, juegos y cerca de 100 libros a cada una.

“Donamos materiales escolares para un programa que está tratando de que los niños vendedores de las calles sigan en las escuelas”, indicó Sirolli.

Así es como nació el proyecto “Sofia’s Bookworm Store” que se encarga de recolectar libros nuevos y usados en buenas condiciones para donarlos.

El año pasado hicieron una segunda donación de 100 libros a la biblioteca Fernando Buitrago Morales y el trabajo no termina para Sofía.

“Ahora que soy más grande, veo que la lectura ayuda a la educación y, si no tienes buena educación, no tienes comida, no tienes trabajo bueno”, agregó la niña que hoy ya tiene 12 años. Agregó, que todos los niños pueden realizar nobles causas sin gastar tanto dinero.

“No necesitas hacer algo tan grande, si vas a tu comunidad ahí vas a ver los problemas”, dijo Sofía.

Fundando una biblioteca en una escuela muy especial

Hace dos años Sofía fue por segunda vez a Nicaragua con sus padres y su labor ya había sido escuchada por el pueblo, así que un conocido de la familia le hizo otra propuesta.

“Nos invitaron a una escuelita rural y ahí no tenían nada [de materiales educativos]”, contó Sirolli. “Los niños no pueden ir a la biblioteca del pueblo porque está muy lejos”.

Se trata de la escuela Salvadora Castillo en Boaco Viejo, Nicaragua, que ofrece clases de kínder a sexto grado.

Para la sorpresa de Sofía, esta escuelita escasa de recursos fue nombrada en honor a su tátara-tía quien en su momento luchó por tener una escuela.

Años después la construyeron, convirtiéndose en la primera del pueblo y en honor a su esfuerzo, le pusieron su nombre.

Ahora es Sofía quien desea continuar el legado de su tátara tía, a quien nunca conoció, al incluir una biblioteca en la pequeña escuelita.

Para este proyecto más grande Sofía espera colectar al menos 1,000 libros para enviarlos y recaudar fondos para construir la biblioteca.

En su página de GoFundMe, Sofía explica que ya hay un donante de ladrillos y que un arquitecto ya diseñó el plano de la biblioteca. Pero aún hay muchos gastos por cubrir y por eso se ha dirigido a pedir el apoyo de la gente.

“Quiero empezar llevando mil libros y después colectar más”, indicó Sofía. “Quiero que todos los niños del mundo tengan aunque sea un libro”.

La familia espera poder viajar para este verano y así fundar la primera biblioteca en la escuela Salvadora Castillo.

Además, la LA-Librería de Los Ángeles ha extendido su apoyo a la niña y desde este sábado están aceptando aceptando donaciones de libros en español o motivando a las personas a que compren un libro y lo donen para la biblioteca de Nicaragua.

Chiara Arroyo, co-dueña de la LA-Librería, indicó que ayer fue prácticamente el lanzamiento oficial para comenzar a recibir la donación de libros.

Y agregó que quienes no pudieron asistir, pueden llegar cualquier otro día con sus donaciones.

“La idea es estar colectando libros de aquí hasta el verano que es cuando ellos [Sofía y su familia] viajaran a Nicaragua”, dijo Arroyo quien también se ha encargado de colectar libros por su cuenta.

Es por esta causa que se hizo un llamado a la comunidad para llegar a la meta; se pidió donar libros que sean infantiles en español o bilingües nuevos y si son usados que estén en buen estado.

Los pueden llevar a la LA-Librería, localizada en el 4732 ½ W. Washington Blvd. Los Ángeles 90016.

Si gustsa donar a la causa de Sofía visita su pagina de GoFundMe AQUI