Maite Perroni reveló cómo Rebelde cambió su destino y carrera

La actriz hubiera sido diseñadora

Luego de que hace un par de días se diera a conocer que la telenovela “Rebelde” va a volver a ser transmitida, acabando así con las especulaciones luego de los reencuentros de sus protagonistas, Maite Perroni revela que si no hubiera estado en el melodrama que la lanzó a la fama tendría una vida completamente distinta.

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó a través de Twitter, la actriz confesó que ya llevaba un muy buen tiempo tratando de obtener un proyecto en la televisión pero no lo lograba y justo cuando se resignó y estaba lista para entrar a estudiar, fue llamada por Pedro Damián para que le diera vida a “Lupita Fernández”.

“¿En algún momento de tu vida tuviste ganas de abandonar todo?”, fue la pregunta de uno de sus fans, a lo que Maite respondió: “Justo cuando iba a entrar a hacer el casting para Rebelde, estaba decidida en que si no quedaba, me iba a meter en la universidad porque ya había hecho varios castings y no quedaba en ninguno. Me hubiera gustado diseño de interiores o mercadotecnia”.

En la dinámica, la ex RBD habló de sus proyectos profesionales actuales y reveló que está por lanzarse su nuevo proyecto con Netflix y le emociona el próximo estreno de la segunda temporada de la serie “El Juego de Llaves”, en donde comparte créditos con Sebastián Zurita, Horacio Pancheri, Humberto Busto y Marimar Vega.