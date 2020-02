Celia Lora crea su línea de bikinis diseñados para tallas grandes

La actriz reveló cómo surgió la idea de lanzar una marca de trajes de baño que ella misma modela

Sin importar si eres alto, bajo, delgado o no, el amor hacia ti siempre debe de estar presente.

Al menos así lo considera la hija del rockero Álex Lora, Celia, quien cree que lo más importante es quererse y aceptarse como uno es, independientemente de la crítica de los demás.

“Lo que menos te tiene que importar es lo que te digan, más te tienes que gustar a ti, como eres“, afirmó Lora.

La actriz señaló que en ocasiones las personas se ayudan de algunas cirugías para lucir mejor, acción que está a favor siempre y cuando la persona sea feliz.

Ejemplo de ello fue Michelle Renaud, quien decidió agrandarse el busto hace 9 años; sin embargo, hace unos días se retiró los implantes que tenía debido a complicaciones de salud.

Ante esto, Celia dijo desconocer el caso, pero está de acuerdo con la decisión que tomó.

“Si se los quitó por salud qué bueno. Lupita Jones, por ejemplo, estuvimos en una entrevista juntas y dijo que ella se tuvo que quitar senos porque no le gustaban, no la hacían sentir ella misma, se los quitó y ya se siente más feliz”, afirmó.

“Si te quieres poner o quitar hazlo, pero que te guste a ti“, expresó.

Así como hay quienes se ponen busto, hay quienes, como Celia, se quitan, hecho que actualmente lamenta.

“Me escriben luego que se quieren quitar senos y yo les digo que no, eso a mí se me hace una estupidez porque duele horrible y, además, te vuelven a crecer porque es grasa. Hay veces que te acomplejas mucho (el tener senos grandes) porque luego no te queda la ropa“, dijo.

Pensando justo en quienes tienen bubis grandes, la joven de 36 años decidió fabricar trajes de baño con el fin de ofrecer prendas para cuando quieran ir a la playa, los cuales se venderán vía online.

“Todo empezó porque a mí no me quedan jamás los trajes de baño. Conocí a una chica de nombre Pía, de Quintana Roo, le platiqué la idea y aceptó. Es para todas las tallas y hay de las que usualmente no encuentras. Las voy a vender por separado si lo quieres grande arriba (busto) o small abajo (área del bikini)”, sostuvo.

Por otro lado, en cuanto a lo laboral, Celia viajará el lunes a Mazatlán, Sinaloa, para comenzar con las grabaciones de la nueva temporada de Acapulco Shore.

Adelantó que próximamente saldrá en la revista H para Hombres y está en planes lanzar un reality familiar que retrate algunos viajes que realicen Álex, Chela y Celia Lora juntos.

“Sólo falta encontrar quién quiera producirlo y, al final del día, estamos en una época en la que si no lo quieren hacer las grandes televisoras, nos podemos ir a YouTube, ahí nadie te limita”, concluyó.