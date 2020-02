Víctima de herida con machetazo recibe la visa U para él y su esposa

El proceso fue largo, pero llegó la ayuda que permite a una pareja a salir de las sombras.

Cuando a Gilberto Olivares, un vecino lo agarró a machetazo limpio afuera de su casa en el sur de Los Ángeles, nunca pensó que esa tragedia que pudo acabar con su vida, le abriría las puertas para arreglar su estatus migratorio no sólo para él sino para quien más tarde sería su esposa.

“Nunca supe que iba tener un beneficio migratorio por lo que me sucedió y por denunciarlo a la policía”, dice Gilberto de 35 años de edad.

No fue sino hasta que en 2014, cuando su patrón le dijo que ya no lo podía emplear por la falta de un seguro social que decidió buscar un alivio migratorio, lo que lo llevó este mes a obtener una Visa U que se entrega a las víctimas de un delito grave que colaboran con la policía, y a sus familiares directos, cónyuges e hijos principalmente.

La historia de Gilberto comenzó en 2003 cuando dejó Guerrero, su estado natal en México para venir en busca de una mejor vida a los Estado Unidos.

Con lo que no contaba es que en 2006, iba a ser víctima de un delito grave.

“Cuando vivía con mi hermano, me quisieron asaltar al llegar a la casa. Yo venía de cobrar mi cheque de la fábrica de textiles donde trabajaba. Un vecino en estado de drogadicción me tiró un machetazo para obligarme a darle el dinero. Me pegó en el brazo, y me hizo una herida muy grande”, cuenta.

Pese a que no paraba de sangrar, Gilberto se negó a ir a un hospital. “La policía vino y levantaron el reporte”, platicó. “Al cuarto día del incidente, encontraron el machete y arrestaron al hombre que me atacó por intento de homicidio. Tuve que ir a corte”.

El inmigrante recuerda que su atacante no duró mucho en la cárcel cuando salió libre.

Pero como al año y medio, lo volvieron a llamar de la policía para que fuera de nuevo a corte y fungiera como testigo en otros ataques perpetrados por su agresor.

Cuando en 2014, su patrón le dijo que ya no lo podía emplear, Gilberto se dedicó a recolectar fierro viejo para ganarse la vida. “En aquellos años era buen negocio”, dice.

Al mismo tiempo, empezó a buscar un abogado de migración para ver sus opciones de un arreglo migratorio, ya fuera a través de su empleo o del tiempo

“Mi propio expatrón se ofreció ayudarme. Solo que para el tipo de ocupación que yo hacía en la planta de textiles, hay mucha gente que lo puede hacer aquí. Así que eso no era una opción que justificara que me diera una visa de trabajo”, comenta.

Este inmigrante visitó como a cuatro abogados de migración, pero dice que todos le pedían mucho dinero que no tenía, hasta que se encontró al abogado en migración, Eric Price, quien le ofreció un pago más razonable que los otros defensores, aunque le advirtió que el proceso sería largo.

“Ahí fue donde me dijeron que podía obtener una visa U debido al intento de homicidio que sufrí”, dice.

La petición por la Visa U lo inició entre junio y julio de 2014.

“Cuando estaban preparando el papeleo, le preguntaron si estaba casado, les dije que sí, y me pidieron que llevara mi certificado de matrimonio para incluir a mi esposa en la petición ya que también ella era indocumentada, y podía beneficiarse”, comenta.

Gilberto se tuvo que sincerar y decirles que no estaba casado sino en unión libre por muchos años.

“A ella la conocí dos años después de que me agredieron, en 2008 cuando me salí de la casa de mi hermano y me fui a rentar un cuarto con una familia. Guillermina, quien ahora es mi esposa rentaba otro cuarto ahí mismo”, agrega.

“En ese lugar nos conocimos, nos enamoramos, nos juntamos, y nos fuimos a vivir a un solo cuarto”, comenta riendo. Pero eso sí, nunca vieron la necesidad de casarse hasta que llegó la oportunidad de la Visa U. Así que a la pareja no le quedó de otra, más que dar el trascendental paso.

Pero la cosa no fue tan fácil porque con el pago al abogado, no les quedó ni un dólar y no tenían para casarse.

“Como pudimos conseguimos los 250 dólares que nos cobraban por casarnos en un negocio por la calle Broadway en el centro de Los Ángeles. No me quedó ni para invitarla a comer. Como pude completé para el camión. Terminamos comiendo en la casa chile con huevo”, dice ahora con una sonrisa en el rostro.

Gilberto y Guillermina contrajeron nupcias en 2015.

A finales de enero, recibieron la visa U que les abre las puertas para que en tres años puedan ser residentes y más tarde ciudadanos.

Cuando a Gilberto le entregaron sorpresivamente la Visa U, no pudo contener el llanto.

“Lloré de la emoción. Fueron muchos años de espera para poder arreglar mi situación. En la oficina del abogado, me mostraron de repente la tarjeta de la visa U, me impacté tanto, que les dije, que me iban a matar del susto”, bromea.

Pasados los días, Gilberto dice que aún no sé la cree, saca la tarjeta de su cartera y la mira fijamente para ver si es verdad. “No lo creía. La primera noche no dormí de felicidad. No hallaba a quien enseñarsela”, comenta.

“Mi sueño más grande es ser dueño de mi propia casa, y manejar ‘troques’ (camiones) grandes”, dice irradiando de felicidad; y más aún porque es cuestión de semanas para que su esposa reciba su visa U.

Las personas que reciben la tarjeta de la visa U, pueden trabajar, los proteje de la deportación y después de tres años pueden aplicar a la residencia.

Cumplió con todos los requisitos

El abogado Price comenta que Gilberto obtuvo la Visa U porque fue víctima de un crimen violento que pudo costarle la vida, cooperó con las autoridades para identificar, perseguir y castigar a un delincuente, no solo para su caso sino en otros casos de agresión a otras personas por parte de su mismo atacante.

“Sin saberlo cumplió con los requisitos para la Visa U”, menciona.

Los tipos de delitos que califican para la Visa U, suelen ser: secuestro, abuso sexual, extorsión, violencia doméstica, asalto agravado, incesto, esclavitud, asesinato, prostitución, explotación y asalto sexual, tortura, tráfico, acoso, entre otros.

Añade que todo indocumentado que haya sufrido un crimen intencional violento y que haya cooperado de alguna manera con las autoridades judiciales o policiales, dependiendo el caso, no importa si el crimen ocurrió hace mucho tiempo, califica para la Visa U; siempre y cuando todavía haya posibilidades de conseguir el reporte policial o una constancia del expediente judicial.

Tampoco importa si el agresor resultó condenado por el caso; o si logró escaparse resultando impune de sus crímenes. Esto en tanto el inmigrante haya notificado a la policía.