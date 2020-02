5 hoteles exóticos en el mundo que querrás conocer cuanto antes

Si te vas a hospedar en un nuevo lugar, que sea la mejor experiencia

Hospedarse no debería ser una experiencia insignificante en el viaje. De hecho, tendría que ser un momento de relajación y estabilidad. Es una especie de santuario temporal porque al final, no importa si no estás en ese lugar durante el día. Sin embargo, cuando se trata de hoteles y hospedajes, podemos recomendarte 5 espacios que no querrás dejar en toda tu estancia.

Montaña Mágica Lodge, en Chile

Se encuentra dentro de una montaña que cuenta con una cascada artificial que estalla cual volcán, además, la única forma de llegar a él es a través de un puente colgante que te permite admirar todo el lugar.

Madonna Inn Resort & Spa, en Estados Unidos

Son 101 habitaciones las que lo conforman y todas en absoluto son completamente diferentes, además, tienen una temática en especial como la edad de piedra o la era pin up.

Popeller Island, en Alemania

Este hotel tiene una variedad extraña de camas en las que sobresalen los ataúdes, las camas suspendidas en el aire, una de espejos y una jaula enorme.

Casa Caracol, en México

No hay mejor hotel que éste, ya que cuenta con una estética surrealista sacada de cualquier obra de Remedios Varo. Puedes hospedarte en tipis, acampar o rentar alguna de las cabañas. Cerca hay jardines, igualmente, surrealistas y los pueblos las Pozas y la Huasteca.

Hotel Burbuja, entre México y Estados Unidos

Ubicado más cerca de México, este hermoso hotel es majestuoso ya que el techo, en forma de esfera transparente te ayudará a ver el hermoso cielo lleno de estrellas. Hay un viñedo, campos de golf y no cuenta con WiFi.

Cada uno de estos lugares es único en su tipo. Además la mayoría son ecológicamente sustentables y amigables con el ambiente, así que, ¿qué mejor?

