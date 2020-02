La esposa de Adrián Di Monte acapara Instagram con su voluptuosa figura en bikini

View this post on Instagram

Pros y contras de 8 shows en un fin de semana: CONTRAS🚫 1. El cansancio (nótese mi cara)🥵 2. No siento los pies de tanto baile💃🏼 3. Después de llegar a las 5am de hoy y levantarme hasta la 1pm aún me siento en otra dimensión; existo o soy una realidad paralela?👽🤔 4. Dolor de cabeza🤯 PROS✅ 1. Soy bendecida en hacer lo que más amo❤️ 2. La satisfacción de subir al escenario y ponerlos a bailar no tiene precio 💃🏼🎤🥁🎺 3. Cuando me ayudan a cantar las canciones y escucho sus voces a todo lo que da, es de los sentimientos más hermosos de mi vida🎤 4. Aunque no sienta los pies por bailar 2 horas seguidas, eso es lo que precisamente hace que a hoy mi cuerpo se vea como en la foto. No está truqueada, no tiene photoshop; es el simple resultado de 8 shows en un solo fin de semana… Pueden haber algunos contras pero los pros son infinitos y no puedo sentirme mas agradecida con Dios y @lasonoradinamita por permitirme dedicarme a lo que más amo en esta vida: CANTARLES A USTEDES… gracias por su apoyo y cariño infinito💚 #blondie #barbie #blessed #happiness #love #girl #music #bikini #green #mexico #cumbia