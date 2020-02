¡En video y muy de cerca! “Las chichis” de Aracely Arámbula antes de salir a escena

View this post on Instagram

Asi corríamos ayer en la función de mi tierra Chihuahua teníamos 1 min para este cambio con corsete 💃🎭✨❤️ gracias a mi equipo que son los más rápidos del Oeste en el Norte y en el sur 🤭😂🎭 Naty Bella , Clau, Juani cabello , Dani Lezama 💄 Maq y camara el en Santana 😍😅😂👌🏻 y Juanito M , el vecinito 🤪😘😘😘😘8 manitas para estar en acción más mi camaraougraffff de lujo 👌🏻✨🤪😘✨🙏🏻✨🎭🍀 y así estar con ustedes disfrutando de una maravillosa función #Gracias mi tierra bella me hicieron muy FELIZ !!!! 🎭✨🍀❤️💃 Muy orgullosa de ser Chihuahuahuense L@sAmooo oooo ✨💃🎭