Jaime Camil y el trastorno bipolar: ¿por qué se entrevistó con pacientes?

El actor mexicano se metió de lleno en su papel

Jaime Camil confiesa que siempre procura empaparse de las historias para darle realismo a sus personajes y para su nueva película no fue la excepción, pues se aseguró de estar en contacto con personas que padecen trastornos mentales con el objetivo de interpretar correctamente sin caer en faltas de respeto.

Durante la presentación de la cinta “Loco Por Ti”, el actor señaló que aunque se narra la trama de una manera cómica, el reto de interpretar a una persona con desórdenes le resultó muy complicado y ahora más que nunca le preocupa que toda esta gente sea aceptada en la sociedad y auxiliada por especialistas en el tema.

“Aunque es comedia no se trata de hacerse el chistoso. Para preparar mi personaje me di a la tarea de hablar durante muchas horas con personas con el trastorno bipolar o que tienen esquizofrenia para que me dijeran qué sentían en sus episodios. Fue súper interesante aprender de estas enfermedades y entenderlas bien”, dijo Jaime.

Por otra parte Sandra Echeverría, quien comparte el protagónico con el actor, reveló que su hermana menor padece constantemente de ataques de pánico y ansiedad y le cuesta trabajo ver cómo algo tan simple como subirse a un elevador implica toda una odisea para la joven, pues de inmediato comienza a sudar y ponerse nerviosa.