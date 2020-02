Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Temerarios vuelven a cantarle al amor en la ciudad, durante un fin de semana lleno de música, teatro, danza y eventos deportivos

Viernes 14

Banda Sinaloense

La Banda MS está en su mejor momento en cuanto a popularidad, tanto que tuvo que agregar un show en el Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles), donde ofrecerá dos conciertos este fin de semana como parte de su gira Con todas la fuerzas. El grupo de música sinaloense interpretará sus más sonados éxitos, entre ellos “Por siempre mi amor”, “Por mí no te detengas” y “Tu postura”. Para todas las edades. Viernes y sábado 8 pm. Boletos $49.50 a $149.50. Informes (888) 929-7849 y staplescenter.com.

Los Temerarios celebran al amor

Ya es una tradición que Los Temerarios visiten el área para celebrar con sus seguidores el Día del Amor. Esta vez no será la excepción, y ofrecerán un show en The Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) como parte de su gira de 2020. Los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel interpretarán los éxitos que han cosechado en sus más de 30 años de carrera. 8 pm. Boletos $49 a $225. Informes (212) 465-6000 y msg.com/the-forum.

Ballet de Montréal

El Ballet Jazz de Montréal presentará en The Broad Stage (1310 11th St., Santa Monica) Dance Me, un trabajo original acerca del afamado poeta, y cantautor, Leonard Cohen, y que evoca los grandes ciclos de la existencia en cinco estaciones, como lo describe Cohen en su trabajo profundamente reflexivo. Esta pieza fue aprobada por el artista y está realizada bajo la dirección de Louis Robitaille, director artísticos del ballet. Se presentará el viernes y el sábado, ambos días 7:30 pm. Boletos $69 a $99. Informes (310) 434-3200 y thebroadstage.org.

Sábado 15

Ruby Ibarra en el Getty

Ruby Ibarra es una rapera originaria de Oakland cuyas canciones hablan de temas familiares: historias que reflejan la vida de inmigrantes y de comunidades de minorías. Además de cantar en inglés canta en tagalo y en waray, lenguas que tienen su origen en Filipinas, tal como Ibarra. El show de la cantante es parte del programa Sounds of L.A., del Getty Center (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). Estará acompañada de músicos tradicionales y contemporáneos. Tendrá lugar en el Harold M. Williams Auditorium a las 7 pm. Boletos gratis previa reservación. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Día familiar en el Norton Simon

En el Family Day: Pastel experiments del museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena), los asistentes podrán ver una instalación especial temporal de trabajos del siglo 17 al 20 que usan materiales sensibles a la luz como el pastel y el papel. Luego podrán experimentar con el pastel para crear una obra de arte que pueden exhibir en su casa. 1:30 a 3:30 pm. Boletos $12 a $15; gratis menores de 18 años. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Jazz en el acuario

Bernie Pearl, The Al Williams Jazz Society, el saxofonista Alvin Hayes Jr., y The New Blues Revolution son algunos de los artistas locales de jazz que participarán en el show que presenta el Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach). El concierto tendrá lugar en el moderno y recién inaugurado Honda Pacific Visions Theater. El espectáculo estará acompañado de tecnología multisensorial y habrá proyecciones en la pantalla de 133 pies de largo y 32 de alta. 7 pm. Boletos $40 a $48. Informes (562) 590-3100 y tickets.aquariumofpacific.org.

Luchita Hurtado y Hans Ulrich Obrist

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta una conversación entre la artista Luchita Hurtado y Hans Ulrich Obrist, director artístico de Serpentine Galleries, de Londres, en la que hablarán de la carrera de Hurtado y de “Luchita Hurtado: I Live I Die I Will Be Reborn”, una exhibición de sus ocho décadas de carrera y de su multifacética práctica artística. Modera Jennifer King, curadora asociada de proyectos contemporáneos de LACMA. 2 pm. Entrada gratis con boleto reservado con anticipación. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Domingo 16

Harlem Globetrotters en LA

La tropa de Harlem Globetrotters, cuyos miembros combinan atletismo, teatro y comedia en un espectáculo que tiene como acto principal el basquetbol, llegará al Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) para ofrecer un show que ha recorrido más de 124 países. Desde su creación en 1926, este grupo de atletas ha ofrecido 26 mil juegos de exhibición. Actualmente, esta es la primera vez en su historia que el grupo, que se originó en Harlem, Nueva York, incluye a un jugador chino. 2 pm. Boletos $25 a $275. Informes (888) 929-7849 y staplescenter.com.

Concierto de música norteña

Bandas como Brío Norteño, Conjunto Azabache, Los Rieleros del Norte, Energía Norteña y el Conjunto Nube son parte de Norteñísimo, el primer concierto de este género musical que se presenta en el Pico Rivera Sports Arena (11003 Rooks Rd., Whittier). Evento para toda la familia. 2 a 11 pm. Boletos $50 a $70. Informes (562) 695-0747 y lanoria.tv.

Miércoles 19

Presentación de libro El Natural History Museum (900 Exhibition Blvd., Los Angeles) celebra la presentación de “America’s Galapagos: The Historic Channel Islands Biological Survey”, el nuevo libro de la autora Corinne Heyning Laverty. Este libro, que es una narrativa de no ficción, es un recuento de las aventuras nunca narradas de un ambicioso grupo de investigadores, naturistas y exploradores que se reúnen en los años treinta para embarcarse en una serie de expediciones sin precedente. Su misión es unir la historia humana y la evolución biológica en las ocho Channel Islands de California. Luego de la recepción habrá una sesión de preguntas y respuestas y la firma del libro. 6 a 9pm. Entrada gratis con previa reservación. Informes nhm.org/latalks.