Día del amor al estilo Los Angeles

La ciudad ofrece muchas opciones para que los enamorados celebren al romance de las formas menos convencionales posibles

Sí, está bien que se celebre el día de San Valentín con flores, chocolates y una cena romántica. ¿Pero por qué tan convencional, cuando en Los Angeles hay una miríada de ofertas para los enamorados más auténticas y divertidas?

¿Qué tal un paseo en góndola –sí, porque tenemos nuestra propia versión de los canales de Venecia–, o un espectáculo burlesque donde el acto principal es una lucha entre dos corpulentos enmascarados? ¿Algo más clásico o como para derretir el corazón? ¿Qué tal quedarse en casa y ver en Disney Plus un maratón de las bodas de cuentos de hadas más emblemáticas de este estudio?

Sea cual sea la apuesta, lo importante es pasar un buen rato con su persona favorita en este día del amor. Estas son nuestras sugerencias para esta fecha.

Un paseo en góndola

Los Angeles tiene canales de agua, y góndolas también, aunque muchos no lo sepan. Son varias las empresas que ofrecen este paseo, en el que un gondolero dirige una pequeña embarcación y rema por aguas tranquilas que circulan alrededor de varias ciudades ubicadas en las costas de California. Pueden alojar de dos hasta una docena de personas.

Dependiendo del plan que se compre, los viajantes pueden disfrutar de una tabla de queso con vino o de una comida completa. En los últimos años estos paseos se han vuelto muy populares para los novios que buscan un espacio diferente dónde proponer matrimonio.

Para elegir la mejor opción habrá que determinar qué tipo de paseo se busca, si solo será para celebrar el día, para cenar o para mirar las estrellas. En cualquiera de los casos la meta es la misma: hacer algo distinto y a la vez romántico en esta fecha. Estas con algunas de las empresas que ofrecen este servicio: gondolasdamore.com en Marina del Rey; sunsetgondola.com en Huntington Beach y gondolagetawayinc.com en Long Beach.

Maratón de Disney

El nuevo canal Disney Plus celebrará su primer 14 de febrero, para lo cual hizo una lista con recomendaciones de películas de amor que se pueden ver en este día. Algunos de los títulos animados disponibles son “The Aristocats”, “Beauty and the Beast’, “Cinderella”, “The Little Mermaid”, “The Princess and the Frog” y “Up”. En versión de acción en vivo están “10 Things I Hate About You”, “Aladdin”, “Never Been Kissed”, “Splash” y “While You Were Sleeping”. Para ver este canal es necesario ser suscriptor de este servicio.

‘Lady and the Tramp’ en El Capitán

Cada año, el teatro de Hollywood El Capitán, proyecta uno de los clásicos animados de Disney: “Lady and the Tramp”. Del viernes al domingo, en las funciones de las 4 y 7 pm y antes de que empiece la cinta, los visitantes podrán disfrutar de la voz de la cantante Josephine Beavers con la Vodicka Orchestra, que consta de 19 elementos e interpretará canciones de amor de jazz. El paquete VIP para este evento incluye asiento reservado, palomitas y una bebida. Detalles elcapitantickets.com.

Pasear por el Grand Park

Luces a medias y música especial para esta fecha. Esto es lo que verán y escucharán los asistentes al festejo que prepara el Grand Park. Es un evento para toda la familia y se puede llevar todo lo necesario para un picnic. Amenizará la DJ Latinafornia y estará a la venta la birria de res de Cerda Vega. Habrá un puesto de fotos gratis y se escuchará música de artista clásicos y contemporáneos, como Gregory Isaacs, Beres Hammond, Barrington Levy, Chronixx, Aaliyah, Erykah Badu, Wayne Wonder y The Internet. Gratis. 7 a 11 pm. Más detalles en grandparkla.org.

Una noche de Lucha Vavoom

Este es uno de los shows de burlesque más longevos y celebrados de Los Angeles. Se trata de una combinación de comedia, variedades y lucha libre mexicana. Lucha Vavoom, como se llama este espectáculo, celebrará el día del amor un show especial que incluye la participación de la banda local Starcrawler y un show de lucha con figuras como El Bombero, Micro Man, Taya Valkrie, Katarina Leigh y Soberano Jr. Los Crazy Chickens también serán parte del festejo. Solo mayores de 21 años. Detalles en luchavavoom.com.