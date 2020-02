Eduardo Santamarina y su amor sin límites por Mayrín Villanueva: “Sé la clase de mujer que tengo”

El actor está dispuesto a envejecer con ella

Eduardo Santamarina explica que nunca se haría un tratamiento estético por vanidad, pero si en algún momento un personaje requiere del uso del bótox no dudaría en hacerlo.

“No, yo no, mi frente se arruga, todo se arruga, mi barba es blanca, no me la pinto, si el personaje lo requiere, me haré lo que me tenga que hacer, ¡hasta bótox! si el personaje tiene que salir así, lo haré, pero el bótox se va obviamente, pero no, yo voy conforme a mi edad y me siento muy orgulloso de eso, tengo 51 años, soy del 68, así que no tengo bronca al respecto”, expresa.

El actor asegura que toma el paso de los años sin preocuparse y está consciente de que no podrá ser siempre el galán de la historia.

“Hay que evolucionar y el día de mañana voy a estar haciendo a los abuelitos, ojalá Dios me preste vida para hacerlo, sí soy de las personas, de los compañeros que dicen, a lo mejor no de una forma tan literal pero sí de “morirme en un escenario”, no yo prefiero morirme en mi casa con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, pero lo digo en un sentido figurado, que ojalá Dios me preste vida y salud para poder estar”, manifiesta.

Además, Eduardo muestra lo enamorado que está de su esposa Mayrín Villanueva, pues afirma que es una gran mujer.

“Yo sé lo que tengo, sé el nivel y la clase de mujer que tengo, la verdad sí me siento muy afortunado de tener una esposa como Mayrín”, reconoce.