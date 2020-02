Trabajador murió electrocutado en sitio de construcción en Nueva York

Tras el incidente se cortó la electricidad en zonas de New Rochelle

Un trabajador de la construcción murió electrocutado en New Rochelle (NY) ayer por la tarde, dijo la policía.

El obrero estaba en un sitio de construcción en Union Avenue alrededor de las 2:30 p.m., en una camioneta Cherry Picker, cuando accidentalmente golpeó cables de alto voltaje.

La policía y los bomberos de New Rochelle acudieron al lugar, pero no pudieron salvarlo. Su identidad no ha sido revelada, acotó Pix11.

Tras el incidente se cortó la electricidad en dos cuadras alrededor del área, con el tráfico ligeramente afectado como resultado.

El Departamento de Bomberos de New Rochelle notificó a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

Si bien no estaba claro para qué compañía laboraba el hombre, Con Edison le dijo a NBC News que no trabajaba para ellos.