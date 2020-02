Iglesia La Luz del Mundo recauda millones de sus fieles en ofrendas, ¿qué hacen con el dinero?

La cúpula de la congregación religiosa está inmersa en un escándalo por abusos sexuales

Desde su púlpito de pastor de La Luz del Mundo, Héctor Vera, animó a sus fieles durante 18 años a donar cada día, dólar a dólar, ofrenda tras ofrenda. El dinero de las ofrendas llegaba en sobres marcados “para el siervo de Dios” que él mismo transportó a México, como explica en conversación con Noticias Telemundo Investiga.

A los feligreses no les importaba quitarles el pan a sus hijos para dárselo a la iglesia. “Los más sencillos son los que más dan”, asevera el expastor.

— ¿Cómo de grande es tu amor por el siervo de Dios? —les preguntaba.

— Lo máximo —respondían los feligreses.

— Entonces, tienes que colaborar. Más bienaventurado es dar que recibir.

Héctor Vera es el primer exmiembro de la Iglesia de su rango que accede a una entrevista.

Es mexicano, tiene 58 años y ha pasado la mitad de su vida en La Luz del Mundo. Trabajó en México y Estados Unidos comprando casas, vendiendo dulces y pidiendo ofrendas; cualquier cosa que contribuyera a engrandecer el patrimonio de la Iglesia.

Lo casaron “con una muchacha muy bonita” como premio a su esfuerzo, dice. “Yo no sabía lo que estaba pasando. Después, me di cuenta. Es un negocio redondo”, afirma. Según su relato, la fe de los feligreses mueve montañas de dinero: “Es una fe ciega completamente. Yo los alcanzo a entender, pero llega el tiempo en que te dices que esto no está bien. Ahorita los únicos que ganan son los Joaquines”, en referencia a la familia que dirige la Iglesia desde su fundación, a principios del siglo XX.

Jet privado, templos como palacios y una “familia real”

“Es que es la familia real, tenemos que esforzarnos para darles lo mejor”, recuerda que le decían a Jemima Vera, una de las hijas de Héctor, también exmiembro de La Luz del Mundo desde noviembre de 2018.

Esta iglesia fundamentalista cristiana fue fundada en 1926 en Guadalajara, México, por un militar que combatió en la revolución mexicana, Eusebio Joaquín González, autoproclamado “Apóstol Aarón”. González dijo haber recibido una visión divina en la que Dios lo llamó para hacer revivir la iglesia al estilo de los primeros cristianos.

Los fieles visten de manera conservadora y recatada. Los hombres llevan el cabello corto y las mujeres portan un velo sobre sus cabezas. Según sus cálculos, tienen 5 millones de fieles repartidos en 60 países. Su presencia es más numerosa, en este orden, en México, Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Costa Rica y Honduras.

La Luz del Mundo ha construido templos fastuosos como los de Guadalajara y Tapachula, en México, organiza actos a la altura de grandes súper producciones audiovisuales, tiene una agencia de comunicación y canales de YouTube, radio y televisión.

La cabeza de la Iglesia es Naasón Joaquín García, heredero de los títulos de “Apóstol de Cristo en la tierra” y “siervo de Dios” de su padre, Samuel Joaquín. Desde junio de 2019, Naasón enfrenta 26 cargos penales por trata y abusos sexuales en la Corte Superior de Los Ángeles, California.

Durante la audiencia del 21 de junio de 2019, la fiscalía pidió que se elevara su fianza de 25 a 50 millones de dólares argumentando que la fortuna personal de Naasón Joaquín y las contribuciones de los miembros de su iglesia le permitirían pagarla. Según la vicefiscal estatal, Amanda Plisner, “el acusado recientemente gastó $100,000 dólares en un solo día comprando en una tienda de Beverly Hills”. Plisner también advirtió al tribunal del riesgo de fuga: “Viaja muy seguido en jet privado”

En una entrevista con Noticias Telemundo Investiga, el vocero de La Luz del Mundo, Silem García Peña, no se pronunció sobre la procedencia del patrimonio de la familia Joaquín: “Ellos tienen sus propios ingresos. De su familia yo no puedo hablar. Ignoro los ingresos que ellos perciben, son de carácter personal”.

Citas de la Biblia que recaudan miles de dólares

Héctor Vera fue pastor con Samuel y con Naasón. Se retiró en 2003, cansado de pedir: “Yo ya no los forzaba porque era un descaro. Ofrenda y ofrenda y ofrenda. Se lava el cerebro. Se toman textos de la Biblia hablando de la viuda que más dio, porque dio todo lo que tenía. Y se lava la mente, se lava el cerebro”.

Noticias Telemundo Investiga constató la alusión a este tipo de textos de la Biblia durante una ceremonia en la iglesia de Guadalajara, México, en diciembre de 2019, donde se leyó la parábola del hombre rico:

13 Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia.

14 Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?

15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.

16 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho.

17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos?

18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes;

19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.

20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?

21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.

Lucas, -12:13-21

Con ayuda de cinco exmiembros de La Luz del Mundo entrevistados individualmente se ha calculado cuánto puede llegar a aportar cada año un feligrés que viva en Estados Unidos y gane 1,200 dólares quincenales.

Los miembros asisten diariamente a la iglesia y dejan al menos un dólar = 365 dólares anuales.

El diezmo, es decir, el 10% de su salario = 2,880 dólares cada año.

El cumpleaños del Apóstol, Naasón Joaquín = unos 1,000 dólares.

del Apóstol, Naasón Joaquín = unos 1,000 dólares. La Santa Cena, la celebración más importante del año = unos 1,000 dólares.

Hay otras ofrendas menores a lo largo del año, como el cumpleaños de la esposa del líder, la construcción de nuevos templos o las misiones internacionales. Esto puede llegar a sumar 800 dólares anuales más.

En total, una donación de unos 5,600 dólares cada año.

Pero otros aportan más. Jemima recuerda que consiguió reunir 5,000 dólares destinados a una sola ofrenda con el propósito de “agradar al siervo de Dios”.

Para la Santa Cena (febrero) y el cumpleaños del Apóstol (7 de mayo), algunos fieles ahorran durante todo el año o venden algunas de sus pertenencias. Quien no tenía apenas nada, aportaba las estampillas para comprar comida que otorga como ayuda el gobierno de Estados Unidos. “Si yo doy, Dios me va a bendecir” es la creencia común, relatan los cinco entrevistados.

Las ofrendas son voluntarias. Con el diezmo, no se podía fallar, recuerda Jemima: “El diezmo es muy importante para nuestra salvación. Lo daba con todo mi corazón. Yo creía que si no daba mi diezmo me iba a ir mal en mi matrimonio. Inclusive había listas, que ponían ahí para que vieran quién daba su diezmo y quién no”

¿A dónde va todo el dinero?

Rastrear las propiedades y el dinero de “la familia real”, como llaman los miembros de la Iglesia a su apóstol Naasón Joaquín, sus hermanos, hijos y sobrinos no es fácil porque “ellos utilizan prestanombres para no dejar huella legal de sus riquezas”, asegura un exmiembro que perteneció al comité de finanzas de su iglesia local y trabajó para Berea Internacional, el medio oficial de La Luz del Mundo.

Una de las pocas propiedades a nombre de la familia Joaquín es el Silver Wolf Ranch, situado a un lado de la carretera interestatal 10 en Seguin, Texas, y fue adquirido por Samuel Joaquín Flores, padre de Naasón, a finales de los años 90. Héctor Vera recuerda que en ese tiempo era diácono de la iglesia en Bowling Green, Kentucky y su supervisor, el pastor jurisdiccional, le exigía que pidiera ofrendas especiales en sus servicios diarios, de forma más continua, para poder pagar el rancho.

“Yo inclusive estuve mandando hermanos a trabajar al rancho de Texas, no se les pagaba, no se les ayudaba”, recuerda Vera.

Actualmente, el rancho está a nombre de Benjamín Joaquín, hermano mayor de Naasón, y está compuesto por cinco terrenos cuyo valor actual suman un poco más de $4 millones de dólares, según registros públicos del condado de Guadalupe en Texas. La propiedad cuenta con un santuario de animales, y se utiliza principalmente para reuniones privadas de la familia con miembros de alto nivel de La Luz del Mundo.

Sochil Martin fue asistente de Naasón Joaquín y la primera mujer que le denunció por abusos sexuales. Además de relatar su historia en público por primera vez, hoy habló también de los enormes recursos de la Iglesia y de las “coacciones” a los fieles para donar: “Creen que va a ser usado para el trabajo de Dios en la tierra, pero todo el dinero ganado con su arduo esfuerzo es para hacer a Naasón y a sus facilitadores más ricos”

El vocero, García Peña asegura que la Iglesia no tiene fines de lucro: “Aquí no se busca enriquecer absolutamente a nadie. Se trata de desarrollar los proyectos que la Iglesia tiene”.

Uno de esos proyectos es construir “La ciudad de La Luz del Mundo” en Flowery Branch, Georgia. Son nueve terrenos que la Luz del Mundo adquirió por $10.5 millones de dólares.

Según los registros públicos del condado Hall, esta adquisición fue realizada en 2017 por LDM Central USA Evangelical Ministries, el nombre jurídico de La Luz del Mundo en Houston, Texas. “

Al consultar con la ciudad de Flowery Branch sobre este proyecto, la portavoz del municipio, Melissa McCain respondió en un correo electrónico: “La ciudad aún no ha revisado ni aprobado ningún plan de construcción de La Ciudad Luz del Mundo porque no hemos recibido ninguna propuesta oficial de dicho proyecto, por lo tanto, hasta el momento no hay nada que considerar”.

La Luz del Mundo dice estar esperando los permisos correspondientes para iniciar el proyecto, “estamos ajustándonos a los tiempos que las propias autoridades tanto municipales como estatales están estableciendo, y se está respetando ello”, aseguró García Peña.

Sobres de dinero marcados “para el siervo de Dios”

Cada iglesia de La Luz del Mundo cuenta con una comisión de finanzas que recauda el dinero de los diezmos y las ofrendas y los administra para la adquisición de un terreno o la construcción de un templo. Una parte de estas donaciones llega en sobres donde se especifica “para el siervo de Dios”, cuenta Vera. Según su relato, por orden del pastor jurisdiccional de cada área geográfica, esos sobres eran destruidos y el dinero que contenían era enviado a Guadalajara sin pasar por aduanas o el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés).

“Los diezmos van directos para Naasón, y son bastantes iglesias, un dineral tremendo. De San Antonio yo llevé 70,000 dólares solo de mi iglesia, de unos mil miembros”. La ley no permite que una persona transporte en avión más de 10,000 dólares, así que Vera repartió el dinero entre varios hermanos. Al llegar a Guadalajara, se lo dieron y él lo entregó en la Casa Jericó, donde vivía Samuel Joaquín: “Yo tenía tanta confianza que a cualquier muchacho o secretaria que estaba ahí y les pedía que lo entregaran”.

Jemima también lo vivió de cerca: “A mi esposo le confiaban grandes cantidades de dinero que él llevaba escondido entre las maletas para Guadalajara”.

Dos exmiembros de La Luz del Mundo que pertenecieron a los comités de finanzas de dos ciudades distintas en Estados Unidos, cercanos a la cúpula de la Iglesia, coinciden con el relato del expastor y su hija. Bajo condición de anonimato para proteger su identidad, han descrito el procedimiento a Noticias Telemundo Investiga:

El dinero en efectivo que se recoge en cada iglesia se reúne en Houston y en Los Ángeles y después se traslada a Guadalajara, México. en pequeñas cantidades, repartidas entre varias personas. “Son multimillonarios”, sentencia Vera.

Uno de los sobrinos de Naasón, Adoniram Joaquín Aboganem, postea con frecuencia en redes sociales sobre sus viajes en jet privado, sus carros y sus días de compras.

“Es un joven arquitecto que hace parte de la élite de Guadalajara. Mantiene relaciones de alto nivel y es una de las personas indicadas en la familia para poder hacer negocios y mover el dinero sin caer en señalamientos porque se mantiene al margen de las actividades de la iglesia”, comentó una fuente que no quiere ser identificada. Sólo nos permite decir que es un miembro activo de La Luz del Mundo, cercano a la familia Joaquín.

Una de las compañías de Adoniram Joaquín, Aboganem Matinez S.A de CV firmó en 2017 un contrato con la firma Hotel Histórico IG S.A de CV para arrendar dos pisos de locales comerciales en el Rock Mall de Guadalajara por 50 mil dólares mensuales. “El propósito del negocio era subarrendar estos locales a distintos restaurantes”, según la misma fuente de la que Noticias Telemundo Investiga obtuvo el contrato. Este proyecto forma parte del complejo del hotel Hard Rock de Guadalajara.

La vida de lujo de la familia del apóstol enorgullecía a Jemima: “Pensaba que el siervo de Dios era alguien exclusivo. Dábamos gloria a Dios por su vida y los lujos que tenía. Bendito el siervo de Dios que todo lo tiene porque todo lo merece”.

Su padre, el expastor Vera, resume su experiencia de dos décadas trabajando para La Luz del Mundo con palabras de otro apóstol: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. Mateo, 7:15.

(Por Juan Cooper, Elena González / Noticias Telemundo Investiga)