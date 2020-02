Los mensajes de amor que enviaron las parejas de los futbolistas en San Valentín

View this post on Instagram

Happy Valentines @yosoy8a ❤️🔥 @badhombremag @cartier Director creativo: @alejandroperegrina1 Fotografía: @rikkimts Styling: @aledelagr Maquillaje y peinado: @ren.rgz Diseño: @fran_bahena Director editorial: @jimness Agradecimiento a: @onzesports