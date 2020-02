Maite Perroni acaparó miradas a su busto vistiendo una sexy camiseta

La ex RBD demostró tener "Dos poderosas razones" que adornan su belleza

La cantante y actriz mexicana Maite Perroni es una mujer muy sensual que no siempre le gusta exhibir su cuerpo, pocas veces lo ha hecho y menos si no se trata de trabajo. Esta vez, Maite se dejó ver con un look muy casual: una camiseta cualquiera. Pero lo “mágico” fue que esta sencillez resaltó su perfecto busto.

Lo que sí no fue nada casual fue su peinado. Pero resulta que todo esto era parte de una la nueva sesión fotos de Maite Perroni, en la que simuló ser una mujer de los años ´50 en un día cotidiano.

La verdad es que Maite Perroni tomó un riesgo con esta publicación y los comentarios fueron positivos porque la compararon hasta con las grandes modelos que ha tenido la industria de la moda como Cindy Crawford.

Aquí les dejamos la foto para que vean de qué le estamos hablando.