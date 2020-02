Más sensual que nunca, Rosalía muestra su increíble retaguardia usando un enterizo blanco

La cantante se tomó con humor el día de San Valentín

Hace algunos días Rosalía causó cierto desconcierto entre sus fans, al escribir en su cuenta de Twitter que no estaba lista para el 14 de febrero, para después preguntar si le mandaba algo a su crush o no; pero todo ello no deja más que ver el humor con el que la española se tomó esa fecha, dejando ver que, al parecer, sigue sin pareja.

Pero ahora la cantante se ha mostrado más sensual que nunca en su cuenta de Instagram, con una serie de fotos en las que luce un enterizo blanco semitransparente, con el que presume al máximo su retaguardia.

El más reciente sencillo de Rosalía, “Juro que”, ha tenido bastante éxito; el videoclip del tema ya rebasa los 17 millones de vistas en YouTube. Los rumores de duetos de la cantante con Billie Eilish y Beyoncé Knowles aún persisten.

