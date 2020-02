Tras violar y asesinar a sus sobrina, sujeto trató de suicidarse en México

El hombre dijo que se enamoró de la hija de su hermana

MÉXICO -Luego de cometer un feminicidio, un hombre trató de suicidarse en el Estado de México, donde la policía logró rescatarlo.

Se trata de José Luis “N” de 35 años, quien quiso arrojarse de un puente vehícular en el Distribuidor Vial Tultepec-Coacalco.

El sujeto ocasionó una gran movilización policiaca, por un lapso de una hora, pero los policías finalmente lo hicieron desistir de arrojarse del puente vehícular.

“Déjenme, quiero morir porque los remordimientos me están matando. Ayer en la habitación de un hotel violé y estrangulé a mi sobrina Joselyn, de 17 años de edad y lo que hice no tiene nombre, por eso me quiero matar”, confesó el sujeto tras desistir de la idea de suicidarse.

El sujeto explicó a las autoridades que siempre estuvo enamorado de su sobrina Joselyn, pero sabía que su amor por ella era imposible, por lo que decidió acabar con la vida de la joven.

Hoy este feminicida trató de lanzarse de un puente porque le dió miedo que lo arrestaran, mató a Joseline de 17 años y la lanzó a un río de aguas negras. Aunque esto no les va a preocupar porque se ve peor que pinten los monumentos. https://t.co/1rRJUwh58Z #EllasNoMeRepresentan — El vigilante (@manriquemonero) February 16, 2020

“Yo estaba enamorado de ella, pero como no podíamos tener una relación, porque era hija de mi hermana, por eso la maté”, aseguró el sujeto de 35 años.

Tras su confesión, el sujeto llevó a la policía hasta el lugar de aguas negras, donde arrojó el cadáver su su sobrina Joselyn.

El cuerpo de la joven de 17 años fue localizado en el canal de Cartagena, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México.

La última vez que vieron con vida a Joselyn fue la tarde del pasado viernes, cuando aún vestía el uniforme de la preparatoria a la que asistía.

