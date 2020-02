Lo bueno de tener sexo con tu ex

Esas largas despedidas...

Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Habrá alguien que no haya tenido un reencuentro sexual con una ex pareja? Quizá sí, pero la verdad es que lo más habitual es exactamente lo contrario.

Y aunque la psicología de café a menudo reza que prolongar la despedida entre las sábanas no es bueno para la recuperación emocional, una nueva investigación señala que no necesariamente es así.

Es más: hay algo bueno de tener sexo con tu ex. Según los investigadores de la Universidad Estatal de Wayne, reencontrarse en la cama con una ex pareja no implica que una persona tarde más tiempo en rehacer su vida y tampoco que tarde más en superar su rompimiento.

En dos diferentes estudios, los expertos analizaron las experiencias de 485 participantes que recientemente habían terminado una relación y que habían tenido algún contacto físico con sus ex parejas. Y si bien algunos de ellos todavía sentían un vínculo emocional con sus parejas anteriores, esto no fue un factor que impidiera su recuperación emocional.

De hecho, Stephanie Spielmann, la directora del estudio, señaló que la ecuación funciona al revés: no es que tener sexo con un ex impida que una persona continúe con su vida sentimental, sino que las personas que suelen tener problemas para cerrar ciclos en su vida, también suelen buscar tener sexo con sus ex parejas.

Esta sutileza, sin duda, cambia la perspectiva en torno a las motivaciones que cada individuo tiene para alargar una despedida con toda la intención.