“No son nada”: Así impidió esta madre la boda de su hijo

Histérica, le reclamó a su hijo que quisiera casarse, a pesar de que no tenía "ni una carrera" ni nada qué ofrecerle a quien sería su esposa

Hace unos días, se volvió viral en redes sociales el acto desesperado de una madre por impedir que su hijo de 18 años celebrara su boda con su novia, otra chica de la misma edad.

Resulta ser que los padres del chico se oponían rotundamente a que contrajeran nupcias, por lo que a estos jóvenes novios se les ocurrió fugarse de sus casas para así poder celebrar su matrimonio; sin embargo, la madre del adolescente se enteró en dónde se estaba llevando a cabo la ceremonia y acudió a esta para evitarla a como diera lugar.

“No son nada, ni una carrera… Recién ha cumplido 18 años, mi hijo también, se están casando porque ellos dos se han escapado, sin autorización de nosotros, sin permiso”, gritaba desesperada la madre.

La mujer le pide al juez que detenga de inmediato la boda y también saca un teléfono celular para llamar a la mamá de la novia para que se entere de lo que está sucediendo y llegue lo más pronto posible para que también le ayude a impedir la unión de los hijos.

Mientras tanto, la novia le reclama a su suegra de lo que está haciendo, asegurando que ambos ya son mayores de edad y que son libres de hacer de su vida lo que quieran.

“¿Mayor de edad? Recién has cumplido 18 años, no sabes la enfermedad que tengo y lo que me estás causando”, le dice la suegra a su nuera, mientras la sostiene del brazo.