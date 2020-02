Afirman tener pruebas de que congresista demócrata se casó con su hermano por la “green card”

El caso de Ilham Omar es investigado por el FBI

Un rumor que creció parece tener forma con nuevos testigos que han salido a la luz, a quienes la congresista demócrata Ilhan Omar habría confiado que su segundo esposo era también su hermano, con quiern contrajo matrimonio para ayudarle a obtener la “green card”.

Según el Daily Mail, Omar, una de las más acérrimas críticas del presidente Donald Trump y miembro del llamado “escuadrón” de representantes, dijo a amigos hace años que el hombre que se convirtió en su segundo esposo era su hermano Ahmed Elmi, lo que escandalizó a la comunidad somalí en Minneapolis.

El portal cita a Abdihakim Osman, como la primera persona que habla de cómo Omar dijo que quería obtener ayudar a su hermano con los documentos migratorios a través de la unión matrimonial. En esa época ella seguía casada con Ahmed Hirsi.

“Nadie sabía que había habido una boda hasta que los medios de comunicación presentaron el certificado de matrimonio años más tarde”, dijo Osman.

A fines de 2000 se acercó más a Elmi, a quien describen como un joven “muy afeminado”, a quien la familia lo había enviado a Minneapolis para su “rehabilitación”, debido a su comportamiento.

A pesar de las afirmaciones no se muestran documentos que confirmen los dichos, pero The New York Post investiga la supuesta unión fraudulenta que –de confirmarse– podría acarrearle serios problemas legales a la congresista y a su hermano, incluyendo la deportación.