Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

El tributo a Kobe Bryant se realizará el lunes 24 y los boletos ya están a la venta

Jueves 20

Música de África

La banda sudafricana Ladysmith Black Mambazo, ganadora de cinco premios Grammy, ofrecerá un show en el Royce Hall (10745 Dickson Ct., Los Angeles) en el que interpretará los ritmos que audiencias de todo el mundo han disfrutado, entre ellas sus animadas armonías vocales. No faltarán los movimientos dancísticos y bromas sobre el escenario. 8 pm. Boletos $39 a $99. Informes (310) 825-2101 y roycehall.org.

Musical de Broadway

The Book of Mormon, ganador de nueve premios Tony, entre ellos el de mejor musical, es una comedia que se trata de las desventuras de un par de misioneros que son enviados por medio mundo para dar a conocer la palabra de dios. Estará en el Ahmanson Theatre (135 N. Grand Ave., Los Angeles) hasta el 29 de marzo, con funciones todos los días excepto los lunes. Llamar o visitar la página oficial del teatro para horarios. Boletos $45 a $199. Informes (213) 628-2772 y centertheatregroup.org.

Viernes 21

Ozzy en Amoeba

Para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, “Ordinary Man”, el rockero Ozzy Osbourne visitará la tienda de discos Amoeba Music (6400 Sunset Blvd., Los Angeles), donde estará firmando su disco y regalando un póster de edición limitada que se diseñó expresamente para este evento. Para entrar en necesario comprar el CD en la tienda. No se harán fotos con el artista. Se trata de la primera producción como solista de Ozzy en casi una década. 5 pm. Entrada gratis. Informes (323) 245-6400 y amoeba.com.

Sábado 22

Cine de oro mexicano

La cinta “En la palma de tu mano”, dirigida por Roberto Gavaldón y protagonizada por Arturo de Córdova, es considerada una de las mejores películas de la Época de Oro del cine mexicano. Se trata de la historia de un clarividente sin escrúpulos que estafa a mujeres adineradas usando la información que su esposa Clara, una peinadora en un salón de belleza, le provee. Pero su vida cambia cuando trata de chantajear a Ada Romano (Leticia Palma) de quien se enamora. La presenta la Latin American Cinemateca of Los Angeles en colaboración con la USC School of Cinematic Arts, en The Downtown Independent Theatre (251 S. Main St., Los Angeles). 3 pm. Boletos $8 a $12. Informes lacla.org.

Día familiar en el Getty

El museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) ofrecerá un taller familiar que consiste en hacer creaciones con barro. Además de poner las manos en la masa, o más bien en el barro, los asistentes verán cómo los artistas transforman la tierra y el agua en bellas cerámicas que están a la vista en el museo. En el taller se podrán moldear vasijas y otro tipo de recipientes y tocar los diferentes cuerpos del barro, entre ellos porcelana y loza. La experiencia será guiada por el ceramista y artista basado en Los Angeles, Wayne Perry. 11 am. Gratis y no se necesita reservación. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Domingo 23

Celebración japonesa

El Japanese Garden Suiho-En (6100 Woodley Ave., Van Nuys) realizará un evento en el que habrá música tradicional creada con instrumentos como el koto, la flauta japonesa y el shamisen. También habrá bailarinas de danza tradicional y actividades para la familia. 10 am a 4 pm. Gratis con el pago de entrada al jardín; para todas las edades. Boletos $3 a $5. informes (818) 756-8166 y thejapanesegarden.com.

Taller de vestuario

La Academia de cine de Hollywood organiza el evento “Academy Family Day: “Black Panther”, en el que los asistentes podrán participar en el Heroes and Sheroes, Costume Design Workshop, en donde podrán confeccionar su propio traje de superhéroe usando tela y otros materiales. Estarán a la vista trajes originales que se usaron en la cinta “Black Panther”. Luego de un breve receso, los asistentes podrán escuchar una presentación acerca del vestuario de la cinta con Ruth Carter, quien ganó un Oscar el año pasado por su trabajo en el filme. Esto tendrá lugar en el Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Pickford Center for Motion Picture Study (1313 Vine St., Los Angeles). 12:30 pm. Gratis con boleto reservado con anticipación. Informes oscars.org.

Los Tres Tristes Tigres El trío de comediantes de Monterrey, México, Los Tres Tristes Tigres, trae su gira No es concierto, un show de comedia que se compone de stand up, rutinas, interacción con el público y canciones de humor (originales y parodias) al club Improv (8162 Melrose Ave., Los Angeles). 7 pm. Boletos $45; solo mayores de 18 años. Informes (323) 651-2583 y ticketweb.com.

Lunes 24

Tributo a Kobe Bryant

Los boletos para la Celebración de vida para Kobe y Gianna Bryant, que organiza Los Angeles Lakers en el Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles), ya están a la venta, y lo que se recaude se destinará a Mamba & Mambacita Sports Foundation. El evento honrará la memoria del basquetbolista, quien falleció hace unas semanas junto con otras ocho personas –incluyendo su hija Gianna– cuando se accidentó el helicóptero en el que viajaban. Habrá una cantidad limitada de boletos gratis. 10 am. Boletos $24.02 a $224. Informes verifiedfan.ticketmaster.com/kobeandgianna.