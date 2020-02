Arden las calles de República Dominicana por suspensión de elecciones municipales por falla en escrutinio automatizado

Ya van tres días de protestas en la isla en repudio al mal manejo de los comicios del pasado domingo

En medio de las protestas que se han extendido a nivel nacional por el fiasco en las elecciones municipales de este domingo, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) en República Dominicana, Julio Cesar Castaños Guzmán, dijo que no renunciará a su cargo.

“La manera de salir de aquí es con el juicio político y el que sienta que lo tiene que echar adelante que vaya a la Cámara de Diputados y proceda, y rápido”, expresó el titular, quien insistió en que ni él ni los otros miembros del organismo piensan dejar sus posiciones.

“Cuando uno falla de¬be de reconocerlo y pe¬dir perdón, y eso es lo que hay, hubo un fallo. No es por defenderme pero lo que a mí se me informó era que ese problema de la carga de la boleta era algo sencillo y que se resolvía fácil, bueno nos dimos cuenta que no fue así”, agregó en la audiencia pública de la entidad.

El jefe de JCE añadió que solicitaron el apoyo de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales para realizar una investigación técnica del Sistema de Voto Automatizado para determinar qué fue lo que sucedió. “Esa investigación no la podemos hacer nosotros mismos, respecto de nosotros”, argumentó.

“Nosotros no sabemos qué lo motivó (el fallo) exactamente. ¿Fue un descuido nuestro? ¿Fue un sabotaje? Nosotros no sabemos, pero tiene que venir una investigación seria y responsable que establezca responsabilidades. Y los responsables, si aparece un responsable palmario de eso, tiene que asumir las consecuencias de ese asunto. Sea quien sea, aunque seamos nosotros mismos también”, sostuvo Castaño Guzmán.

Adicional, el funcionario informó que las boletas que fueron impresas para el proceso serán incineradas en los próximos días. “Hasta ahora no veo ningún problema con la propuesta de que se incineren las boletas electorales , y que las del 15 de marzo sean impresas con un elemento diferenciador a las anteriores”, acotó Castaños Guzmán.

Por su parte, el vocero de la Policía Nacional, coronel Frank Durán, reveló que hay “autores principales” involucrados en la trama que llevó al fracaso de las elecciones municipales.

“Tanto el coronel Ramón A. Guzmán Peralta como el técnico Manuel Antonio Regalado, no solamente tenían informaciones sobre los actos descritos, sino que además hablaban y colaboraban con los supuestos autores principales, a un grado tal que el técnico de Claro llegó a expresar que estuvo presente en el momento del hecho y que tenía un audio con evidencia de lo realizado a los equipos”, declaró Durán en rueda de prensa, según citado por Listín Diario.

De acuerdo con Durán, Guzmán Peralta controlaba los procedimientos al punto que daba órdenes al técnico de Claro de lo que debía hacer.

“Hemos fortalecido el caso para dar con los autores principales con lo que presuntamente colaboraban estos dos sujetos implicados a disposición de ponerlos a todos a disposición del Ministerio Público”, planteó.

Reportes de medios locales e internacionales dieron cuenta de las multitudinarias protestas este miércoles, se convirtieron en multitudinarias en Santo Domingo y en otras ciudades del país en repudio a los procesos en la JCE y la cancelación de los comicios.

Tan solo en la capital, miles de personas vestidas de negro (la mayoría jóvenes) se congregaron frente a la sede de la Junta, en un seguimiento de las protestas que iniciaron el lunes.

La movilización no estuvo exenta de choques con las fuerzas del orden, quienes lanzaron gas lacrimógeno contra los manifestantes.