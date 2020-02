FOTOS: Gastó $27,000 en tatuarse todo el cuerpo, hasta los ojos, y éste es el resultado

View this post on Instagram

🔥 @nesentlaere page #australiangirl #tattoos #nipplepiercing #bodyart #art #tatto #piercing #style #dragongirl #dragon #donnadrago #girl #art #amber #ambsluke #australiangirl #tattoo #bodymodification #bodyart #art #tatto #inked #ink #inkedgirl #inktattoo #inkedgirls #inkedup #tattooinked #bodytransformation #transformation #eyeballtattoos #eyetattoo #amberluke