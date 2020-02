Ramón Vargas le da voz al Conde de Essex

El tenor mexicano regresa a Los Angeles para ser parte de la obra 'Roberto Devereux'

Ramón Vargas jamás va a decir que es uno de los mejores tenores del mundo, pero basta con ver su extensa y diversa trayectoria para reconocer que este artista mexicano es uno de los intérpretes más notables de esta época.

Tan solo en los últimos meses de su carrera Vargas participó en al menos cuatro óperas que se presentaron en teatros alrededor del mundo, y ahora, luego de haber actuado en Los Angeles en el papel de Don Carlo en la ópera del mismo nombre en 2018, regresa este fin de semana al Dorothy Chandler Pavilion para actuar en Roberto Devereux, donde lleva el rol principal.

“No me puedo quejar”, dijo el cantante. “Tengo el trabajo más bonito del mundo; me acompañan los mejores artistas del mundo [de la ópera], y además de todo me pagan”.

La obra, que presenta por primera vez la Los Angeles Opera, tenía programada la participación de la soprano española Davinia Rodríguez en el papel de la reina Isabel I; sin embargo, la cantante canceló su actuación debido a problemas de salud que no fueron especificados. La reemplazará la soprano Angela Meade.

“Son gajes del oficio”, dijo el tenor.

En su rol como el Conde de Essex –como también se conoce a Roberto Devereux, Vargas es un arribista de quien se enamora la reina.

“La historia se desarrolla entre los celos, la pasión y el deber”, dijo. “Es un rol muy interesante porque te muestra las verdaderas pasiones de las personas; es una opera actualísima, de personas que se enamoran, del desamor, de la venganza; nos enseña mucho de las conductas de los seres humanos, que no hemos cambiado mucho a través de los siglos”.

Con este suman ya más de setenta los personajes que el tenor de 60 años ha interpretado a lo largo de los más de 35 años de una carrera “de largo alcance”, como él la define. Al terminar las presentaciones de Roberto Devereux, irá a cumplir otros compromisos a teatros de Alemania, España, Viena y Nueva York.

“Termino el año con un concierto muy bonito, Christmas in Vienna, y luego voy el 27 de diciembre al Carnegie Hall”, dijo.

Entre una presentación y otra volverá ocasionalmente a Viena, donde tiene su residencia. Ahí, lejos de descansar, se dedica a dar clases de canto en la universidad, una actividad que disfruta porque antes de haber iniciado su carrera como tenor, tenía planes de ser maestro.

“Es algo que me gusta mucho hacer”, dijo. “Si no hubiera sido cantante hubiera estudiado pedagogía, y también me gusta mucho la sociología”.

En detalle

Qué: Obra ‘Roberto Devereux’

Dónde: Dorothy Chandler Pavilion, 135 N. Grand Ave., Los Angeles

Cuándo: domingo y jueves 27, 7:30 pm; 1 de marzo, 2 pm; 5 de marzo, 7:30 pm, 8 de marzo, 2 pm y 14 de marzo, 7:30 pm

Cómo: boletos $24 a $334

Informes: (213) 972-8001 y laopera.org