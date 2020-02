Senador de Nueva York pide a MLB investigar “a fondo” denunciadas trampas de los Astros contra los Yankees

"Aquí en Nueva York, nos enorgullecemos de la integridad de nuestros deportes", advirtió James Skoufis

James Skoufis, jefe del Comité de Investigación del Senado de Nueva York, está exigiendo que las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) investiguen si las trampas de los Astros de Houston costaron a los NY Yankees las opciones de ganar la Serie Mundial en 2017 y 2019.

Skoufis ha redactado una resolución para que la Legislatura vote sobre instar al Comisionado de MLB Rob Manfred a tomar medidas.

“Los Astros pudieron haber logrado una (solución) rápida en la MLB, pero aquí en Nueva York nos enorgullecemos de la integridad de nuestros deportes. El comisionado tiene una responsabilidad clara e inequívoca de investigar esto más a fondo”, dijo a New York Post el joven senador Demócrata.

“No se trata sólo de lo correcto frente a lo incorrecto, sino también de la protección del consumidor: las personas de todo el país gastan dinero cada año yendo a juegos de béisbol, mirándolos con sus familias y comprando recuerdos. MLB debe investigar más a fondo el impacto de las trampas de los Astros en la serie de la Liga Americana en 2017 y 2019, y tomar todos y cada uno de los pasos para restaurar la virtud en el pasatiempo (tradicional) de nuestra nación”.

Skoufis no llegó a decir si lanzará su propia investigación si Manfred no acepta su pedido.

El pedido de Skoufis se produjo el miércoles, un día después de que la estrella de los Yankees Aaron Judge sugirió furioso que el robo de signos de los Astros pudo haber quitado a Nueva York la opción de llegar a la Serie Mundial en 2017 y 2019, pues fueron derrotados por la novena de Houston en ambas series antes de clasificar.

“No se lo merecen (los títulos). Así es como me siento, no fue merecido. No fue logrado jugando de la manera correcta”, dijo Judge ante los reporteros en Tampa, donde los Yankees realizan su entrenamiento primaveral.

También el martes la estrella del baloncesto LeBron James escribió en su cuenta de Twitter su sentir respecto al tema, diciendo que si alguien le hubiera hecho trampa a él para impedirle ganar un título estaría furioso de una manera “incontrolable” respecto a lo que haría o pudiera hacer.

El escándalo ha ido creciendo. A principios de febrero, The Wall Street Journal publicó un artículo detallando el uso de ‘software’ para organizar y canalizar información de señales de lanzamientos robadas por los Astros al equipo rival.

De acuerdo con el artículo, en septiembre de 2016 un entonces pasante del equipo llamado Derek Vigoa, que hoy trabaja como director de operaciones, introdujo un sistema llamado “Codebreaker”, que consistía en una aplicación de Excel con un algoritmo para decodificar las señales.