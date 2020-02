Thalía se volvió viral en redes sociales con sus exóticas y originales uñas

View this post on Instagram

Feeling sexy in animal print… and even better when it is a piece from my #ThaliaSodiCollection! 💗 Love that these pieces can be so sexy and so comfortable at the same time! Paired with my favorite black heeled sandals, the look is effortless from busy days to fun nights!✨ Sientiéndome sexy en estampado animal… y más todavía cuando la pieza es de mi colección en @Macys. 💕 Me encanta que las piezas pueden ser super sexy y cómodas a la misma vez. Añade un par de sandalias de tacón negras y ya tienes un look que te llevará fácilmente del día a la noche. 😉 . . . #Macys #Fashion #ThaliaSodi #ThaliaSodiCollection #OOTD #MondayVibes #Heels #Shoes