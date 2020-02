Nicaragüense cruza la frontera con coyote y pasa más de una década enjaulada como esclava sexual

A Rosa Castillo hasta le marcaron un seno para que no se atreviera a escapar de sus traficantes sexuales

Una mujer de Nicaragua que llegó a los 12 años a Estados Unidos a reencontrarse con su madre que había emigrado previamente, pasó más de una década secuestrada por traficantes sexuales que la obligaron a prostituirse.

A Rosa Castillo, su madre la dejó en el país centroamericano para venir a EEUU, y luego la mandó a buscar con un coyote cuando ésta tenía12 años.

Y esa fue la peor decisión.

“En ese momento fui vendida, la primera vez, a un grupo de 30 militares, perdí la consciencia de lo que hac ían con mi cuerpo, que no soportaba. Volvía y me desmayaba, Volvía y me desmayaba. Cuando han terminado, llaman a mi ‘tratante’ y me vuelve y y me recoge, y voy a otro lugar”, relató en entrevista con Al Rojo Vivo.

Castillo relató que en su cautiverio por 14 años la encerrarban en una especie de jaula y cada día debía entregarle a sus verdugos al menos $800 dólares de ganancias por los servicios sexuales.

Si no cumplía con la cuota, le pegaban.

“La primera vez que intenté escapar, ellos me golpearon aquí y aquí…¿ves la cricatriz?, ¿ves la otra?”, recordó la entrevistada mientras señala los extremos de su sien.

Agregó que la segunda vez la marcaron en su seno derecho; no especificó con qué.

Haber quedado embarazada le dio el valor de escapar por tercera vez. Castillo metió a su bebé en una maleta y saltó una cerca aprovechando que sus captores estaban ebrios después de una fiesta.

Elementos de la Patrulla Fronteriza la rescataron. Algunos de los agresores de Castillo fueron capturados y cumplen prisión a raíz de su denuncia a las autoridades.