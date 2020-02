Jomari Goyso dice que en Premio Lo Nuestro faltó moda, porque lo que más se vio fue ropa interior 

View this post on Instagram

Aunque no fue un vestido de la alfombra este fue mi favorito de #premioslonuestro Como ya dije en #elgordoylaflaca y #primerimpacto fue un año en el que la moda resaltó por su ausencia y la etiqueta del evento no se respeto y cada uno hizo lo que le dio la gana… 🤦🏻‍♂️ tu no vas a una boda vestida de novia si no eres la que se casa porque es una falta de respeto , así que tampoco vas a un evento de gala que tiene un código de vestimenta “black tie” vestida como si estas en un desfile de paris mostrando tus panties 🤷🏻‍♂️ sorry 😐 (no tienes que estar de acuerdo conmigo, es solo mi opinión… no es personal… 🤷🏻‍♂️) #thalia #premioslonuestro