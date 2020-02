Con bikini rojo, Andrea Escalona disfruta posando en la playa

View this post on Instagram

GRACIAS 😊 🙏🏻 Mazatlán siempre es bonito estar con tu gente #carnaval2020 💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼🔥🔥🔥🔥 saben a veces en las noticias o lo que llega al extranjero es la nota roja …. la verdad es que Mazatlán es súper seguro, bueno, bonito, barato, se come deliciosos, la mejor música de banda !! Como mexicanos debería ser oficio también hablar bien de México 🇲🇽 😍 porfa que se nos haga costumbre