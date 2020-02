FOTOS: Una perrita embarazada sacrificó su vida para salvar a sus amos de una cobra mortífera

La hembra esperaba unos 10 cachorros

Los amantes de los perros saben bien que se trata de animales fieles y agradecidos, incluso hasta la muerte. Un hecho muy triste que ocurrió recientemente en la provincia tailandesa de Pathun Thani, lo comprueba.

Una perrita embarazada sacrificó su vida para salvar a sus amos de una cobra mortífera que intentaba meterse a su casa. El abrumado dueño compartió fotos de su tristeza en su cuenta de Facebook.

Nong Horm, era el nombre de la can de dos años de edad, que estaba a días de dar a luz a unos 10 cachorros. El veneno de la serpiente fue tan potente, que mató a la perrita y a su camada entera.

Según los medios locales, los dueños no se encontraban en la casa y, cuando llegaron, hallaron al animal y a la cobra muertos sobre el piso. Suriyan Chantakhet compartió en Facebook las tristes imágenes y narró que no era la primera vez que Nong Horm impedía que una serpiente entrara a la casa, pero no eran letales como esta cobra.

La perra, de raza Pitbull, fue mordida en varias ocasiones por la cobra y en sus dos años de vida sufrió un aborto involuntario y luego dio a luz a un cachorro al que aplastó accidentalmente.