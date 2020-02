Sofía Castro sobre su segundo lugar en ‘Mira Quién Baila All Stars’:”Por ahí está mejor así puedo volver”

También está en desacuerdo con que los jueces no hayan votado

Con el 34% de los votos, 10% menos Kiara Liz, Sofía Castro se llevó el segundo lugar en ‘Mira Quién Baila All Stars’, sin embargo ella asegura que es la ganadora, porque venció sus propios miedos, se demostró a si misma que podía, y conquistó el cariño de la gente, algo que hasta ahora no había logrado.

Sin embargo, y pese a su felicidad mezclada con cansancio, Sofía, al igual que Adrián Lastra cree que faltó el voto de los jueces, Bianca Marroquín, Dayanara Torres y Casper Smart, porque según su análisis, si ellos fueron los que gala a gala los juzgaron y son los especialistas, deberían tener un peso importante a la hora de elegir.

“La verdad es que creo que esto fue decisión del público, mi prioridad fue las fundación y por eso semana tras semana crecía y crecía para poder ganar… Yo gané, yo no perdí, gané mucho más de lo que me imaginé que iba a ganar. Yo llegué a esta competencia sin saber lo que me esperaba, y a lo que me enfrentaba, porque esta pista de baile es enorme, esos tres jueces son enormes, este programa es muy grande”, nos dice en una rueda de prensa al final del show de Univision.

Sin embargo, para ella parece que esto no termina aquí, pues al final de la respuesta a nuestra pregunta mira lo que dice: ¡que puede volver a competir!

“Llegué a la final de la mejor manera, entregando el alma, obviamente con mi fundación en la cabeza y yo me siento muy orgullosa del logro, y por ahí está mejor así puedo volver”.

