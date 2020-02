Captan a leones “jugando” con antílope bebé; todo fue un engaño para atacarlo

Una fotógrafa de vida silvestre fue testigo de esta escena que para los seres humanos puede resultar cruel

Una fotógrafa de vida silvestre llamada Lee Anne Robertson se encontraba hace unos días en el Parque Nacional de los Elefantes de Addo, en Sudáfrica, cuando captó el momento exacto en el que unos leones engañaron a un antílope bebé para terminar cazándolo.

Con su cámara, Robertson grabó el momento exacto en el que una pareja de leones comenzó a jugar con una cría de antílope de la especie Kudú mayor; los felinos logran engañar al animal para finalmente acabar con su vida.

Al principio del video se ve al antílope huyendo del león, pero este corre y lo alcanza, y pareciera que comienza a jugar con él, ya que lo atrapa y a los pocos segundos lo suelta, y así repetidamente hasta que finalmente se le va encima y permanece en dicha posición durante varios minutos.

Luego, se acerca la leona y entre los dos, toman al antílope de las patas, lo lamen y lo siguen presionando contra el suelo, a pesar de que la presa intenta escaparse. Pasados 20 minutos, los felinos deciden darle muerte al pequeño animal.

“Esta es la naturaleza pura. Documenté lo que vi, y para los espectadores sensibles, e incluso los espectadores no tan sensibles, fue un momento difícil de ver, pero esa es la realidad de la vida de un león y la vida de un kudú en la naturaleza salvaje de África”, explicó la fotógafa, quien también aclaró que cerca se encontraba la madre del antílope y los leones actuaron de esta manera para llamar su atención; sin embargo, esta no se acercó al intuir que no podría hacer nada por su cría.