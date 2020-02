COVID-19: coronavirus genera grave crisis económica

Últimas noticias

En el mundo: Los mercados mundiales están entrando en crisis a causa de COVID-19. Las cuarentenas impuestas en China, en especial en la región de Wuhan, han estancado la producción de insumos y bienes para los que ese país es un productor central.

Mientras tanto, el coronavirus sigue expandiéndose. En Italia, los casos ya suman 223. Venecia anunció que no realizará las festividades de su famoso carnaval a causa del brote de coronavirus.

COVID-19 también está aumentado en Corea del Sur, en donde ya se han registrado más de 600 casos. Al parecer, gran parte de estas infecciones estarían conectadas a feligreses de una única iglesia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) volvió a reiterar que este virus podría transformarse en una pandemia (cuando el brote afecta a la mayoría de los países).

Un nuevo estudio coloca la tasa de muerte por COVID-19 en 2.3%.

Nuevas investigaciones muestran que, además de por contacto cercano con una persona infectada —a través de las gotas que salpican al estornudar, por ejemplo— este virus podría también diseminarse a través de las heces.

En Qom, una de las ciudades sagradas de peregrinación en Irán, murieron dos personas a causa de COVID-19. En este caso las víctimas también fueron personas mayores, una de ellas un veterano de guerra que había sufrido la exposición a agentes químicos, según informaron autoridades locales.

Científicos advierten que el virus seguirá diseminándose a nivel mundial

Un estudio del Chinese Center for Disease Control and Prevention publicado en el Chinese Journal of Epidemiology halló que el COVID-19 (el nombre del nuevo coronavirus) es más contagioso que otros dos que causaron brotes en la última década: el Sindrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) y el Sindrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS).

La investigación analizó información de 72,314 pacientes, de los cuales 44,672 habían sido diagnosticados con el nuevo coronavirus.

Hasta el momento, la tasa de muerte ha sido de cerca del 2% de los casos, “un porcentaje que parece bajo pero es significativo si estamos viendo la posibilidad de una pandemia (cuando afecta a la mayor parte de las regiones del planeta)”, dijo el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos.

Liu Zhiming, director del hospital de Wuhan, en China, zona epicentro de la epidemia, murió a causa del coronavirus. Hay duras críticas al gobierno chino, muchos dicen que no protege a los profesionales de salud que están en la línea de batalla contra el coronavirus.

El profesor Gabriel Leung, jefe del departamento de medicina y salud pública de la Universidad de Hong Kong, le dijo al periódico The Guardian que estaba examinando las implicaciones de la advertencia de la OMS del lunes 10 de febrero, de que los casos de coronavirus que se propagan fuera de China son la “punta del iceberg”.

Expertos creen que cada persona infectada puede transmitir el coronavirus a otras 2.5 personas, creando una “tasa de ataque” del 60% al 80% dijo Leung al periódico.

“El 60% de la población mundial es un número terriblemente grande”, dijo.

En los Estados Unidos: más pasajeros estadounidenses que regresaron del crucero Diamond Princess y están en cuarentena en bases militares de California y Texas dieron positivo para coronavirus.

Solo un par de ellos han podido reunirse con sus familias y mantendrán una auto cuarentena en sus casas.

El lunes 24 de febrero, los mercados de Wall Street se vieron impactados por el coronavirus, cayendo bonos e índices como el Down Jones, a causa del miedo de que, como pronosticó la OMS, este brote pudiera transformarse en una pandemia.

Nombre oficial del virus

COVID-19 (antes fue coronavirus o 2019 n-CoV)

Origen

Wuhan, provincia de Hubei, China

Transmisión

Este nuevo coronavirus puede haber pasado de animales a humanos (estudios indican que pueden portarlo serpientes que son comestibles en China)

Total de casos confirmados en el mundo

79,331

Casos confirmados en China

Del total, 77,262 se han registrado en China.

Casos confirmados fuera de China

Del total, unos 2,069 se han registrado fuera de China

Casos confirmados en los Estados Unidos

Del total, 53 se confirmaron en EE.UU.

Muertes

Alrededor de 2,595 en China; 23 fuera de China.

Países en donde hay casos (por fuera de China)

29

Panorama

Se sospecha que el número real de casos es mucho mayor que el número que ha sido confirmado oficialmente. Varios modelos epidemiológicos estiman que el número real de casos podría llegar a 100,000 o incluso más. Pero la OMS pide precaución al interpretar esas estimaciones.

En la provincia de Hubei, en el centro de China, donde comenzó el brote, hay personas infectadas que no han sido diagnosticadas oficialmente. Por un lado porque algunos residentes no pueden conseguir atención médica. Por otro, los médicos dicen que hay escasez de suministros médicos para hacer un diagnóstico.

Qué son los coronavirus Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Cómo se contrae el coronavirus Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (llamada transmisión zoonótica). Estudios comprobaron que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano. Síntomas característicos Esas infecciones suelen causar fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. Cómo prevenir el contagio Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, y la cocción completa de la carne y los huevos. También se debe evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos. Fuentes: OMS, CDC, National Health Commission de China. Actualizado el 25 de febrero de 2020 a las 6:04 pm.