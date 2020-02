Después del fuchi de Thalía, así aparece Alejandra Espinoza en Instagram 

View this post on Instagram

No asumas que saben que los amas, demuéstraselos y díselos. Repíteles todos los días lo importante que es amarse y aceptarse pero que igual de importante es aceptar y amar a los demás. Hazlos conscientes del medio ambiente. Si te habla aunque estes ocupado(a) o de prisa, para y escúchalos, interésate en lo que te dicen. Baila con ellos, canta con ellos y permite que vivan su niñez a plenitud. Enséñalos a competir sanamente y a que se alegren por los logros y éxitos de los demás. Pero lo más importante, dales un buen ejemplo, los niños ven, aprenden y hacen.