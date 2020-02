Fernando Villalona dice ser “tenientico de los buenos” y estar dispuesto a tomar las armas por protestas en República Dominicana

“Lo que debe primar es la democracia y nuestra soberanía....", dijo el merenguero dominicano en una entrevista con Telemundo 47

El merenguero dominicano Fernando Villalona dijo estar dispuesto a tomar las armas en medio del estallido social por las fallidas elecciones municipales en la isla caribeña.

“Lo que debe primar es la democracia y nuestra soberanía. Pero más de ahí yo no te puedo contestar”, dijo a preguntas de Telemundo 47.

Aunque el artista se limitó en sus declaraciones por ser parte de una división de las Fuerzas Armadas de RD o “tenientico de los buenos”, el exponente dijo que de ser llamado por la milicia para responder a las protestas en las calles, se lanzaría a la calle. Cuando se le preguntó si cogería las armas en caso de que se le requiera, contestó: “I’m ready (estoy listo). Claro, para eso me preparé”.

En el primer reportaje de la serie “Revelaciones del Mayimbe”, el cantante dijo que de su pasado no cambiaría nada.

“Lo peor que me pudo haber pasado me ha servido de mucho, que fue haber caído en las drogas. Son muchos los problemas. Yo no tuve dinero hasta que salí de esa vida y me vine a dar cuenta de eso a los 40 años. Pité por ahí para abajo, como dicen”, se sinceró el merenguero, quien ha rebajado 40 libras.

“Yo siempre voy a seguir siendo pobre, pero me liberé de la muerte y de la cárcel. Solamente, lo puede manejar eso Dios ahora”, sostuvo.

La entrevista a Villalona se da en medio de las manifestaciones en el país que se han extendido por casi dos semanas con una convocada para este jueves que coincidirá con el mensaje a la nación del presidente Danilo Medina.

Este jueves, Medina ofrecerá su último discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional en plena crisis por la suspensión de los comicios municipales del pasado 16 de febrero.

Medina hablará con motivo del Día de la Independencia Nacional.

Los partidos en RD se acusan mutuamente de la suspensión de los comicios por fallas en el sistema de escrutinio automatizado.

Unas nuevas elecciones han sido convocadas para el 15 de marzo.