Adamari López se arriesga con una falda amarilla en Telemundo

Las críticas en Instagram han destrozado la imagen de la co-conductora de Un Nuevo Día

Adamari López hizo uso del color amarillo, uno de los tonos más arriesgados y de moda en este 2020. Arriesgados porque es una prenda que poco permite esconder y porque destaca cualquier tipo de forma o tamaño en el cuerpo femenino.

La puertorriqueña se puso una falda estilo capa y circular, por encima de la rodilla. Esta prenda fue combinada con una camiseta blanca con estampado al centro. El conjunto no ha sido bien visto por todos, ha recibido muchas críticas y no ha logrado complacer al exigente público de las redes sociales. Sin embargo la combinación de prendas no es incorrecta, simplemente no favorece a mujeres de baja estatura y con curvas como las de Adamari López.

Las críticas en Instagram han destrozado la imagen de la co-conductora.

Esa ropa no le gavorece cambia de estilista

Como figura pública debería cuidar su manera de vestir…ni para ir al súper me pongo esa ropa 😑

A damaris te falta ahora un cambio de peinado.Atrvete hacer ese cambio.

Eres muy linda pero si deberias cuidar un poco tu figura👍👍👍

Esa ropa no está en nada! Los T-Shirts vann con Jens.

Tu nena bella Dios te la cuide.

Preciosa 😍

She is beautiful in and out!! And her laugh is contagious!!!

Que preciosidad eres lo mejor del mundo mi chaparrita luces espectacular me encanta abrazos ada

Me encanta Adamari López es muy hermosa. Pero ese outfit de hoy no se le ve bien si hubiera cambiado la camiseta por una blusa negra o blanca se vería mejor. Pero igual te quiero mucho Adamari. ❤️❤️

Estás hermosa, pero, esa ropa hoy no me gusta!

Hasta Niurka Marcos se ha atrevido a darle un consejo en relación a este atuendo: “Por favor 🤨necesitamos alejar radicalmente y con absoluta premura a ADAMARIS de su diseñador es un hostil peligroso para su imagen intenta destruir su carrera ……😳…. A ver para todos los tóxicos nadie está criticando a Amaris estamos denunciando al diseñador que es hostil para su imagen su peor enemigo……Es un grito de ayuda”, escribió la cubana en Instagram.

Este tipo de combinaciones de estilos, como la que viste Adamari, que mezclan lo casual con lo informal, o que une prendas más elaboradas con simples camisetas funcionan a la perfección, pero no en todo tipo de cuerpos.

Chiquinquirá Delgado, por ejemplo, hizo una muestra perfecta de este tipo de tendencia, y así otras influencers también son portavoces de las distintas propuestas con las que juegan famosas marcas de moda como Zara, H&M, Pull & Bear y Mango.

La propuesta consiste en suavizar la rigidez de una prenda formal con un accesorio informal, llámese camiseta, tenis, sombrero, abrigos, sacos, aretes o incluso un bolso, y todas las mujeres pueden hacerlo, el reto consiste en encontrar la combinación que le permita explotar al máximo su figura, sin que ésta le juegue en contra y le genere más volumen, que por ende la haga ver con sobrepeso, o que incluso reduzca su estatura.

A continuación les compartimos algunas imágenes que muestran este tipo de tendencia.