Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 29 de febrero

Disney sobre Hielo

La magia de Disney sobre Hielo vuelve a San José y Oakland con ‘Disney On Ice: Mickey’s Search Party’. Estarán tus personajes favoritos de Coco, Moana, Frozen, The Little Mermaid, Aladdin y Toy Story junto a Mickey, Minnie, Donald y Goofy. Hasta el 1 de marzo, en el SAP Center en San José y en el Oracle Arena de Oakland. www.disneyonice.com/bayarea

Amanda Miguel y Diego Verdaguer

Regresa al norte de California la pareja romántica de América Latina, Amanda Miguel y Diego Verdaguer, en su gira ‘A la carta’. 7 pm en el Graton Resort & Casino, 288 Golf Course Dr. en le ciudad de Rohnert Park. www.amandamiguel.com

Omar Sosa y Yilian Canizares

El compositor, pianista y director de orquesta nacido en Cuba, Omar Sosa, llega a la ciudad de Oakland con sus ritmos afrocubanos en vivo. Junto con Sosa se presentará la cubana-suiza Yilian Cañizares, en el icónico Yoshi’s, 510 Embarcadero West. Horarios y boletos en www.yoshis.com

Ramón Ayala

El legendario maestro y rey del acordeón y de los tragos de amorgo licor, Ramón Ayala, se presentará con sus Bravos del Norte en San José. En el escenario también se presentará el grupo Los Tiranos. 9 pm en Club Rodeo, en el 610 Coleman Ave. Para mayores de 21 años. www.clubrodeorio.com

Flor de Toloache

Desde Nueva York llega el mariachi femenino, ganador del Grammy, Flor de Toloache. Se presentará en las ciudades de Berkeley y San José el 29 de febrero, 8pm, en el Freight & Salvage, 2020 Addison St, en Berkeley y el 1 de marzo, 7pm, en The Ritz, 400 1st St. en San José www.flordetoloache.com

Domingo 1 de marzo

Festival de reggae y rock

El festival de reggae y rock en español ÜATEKE llega a la ciudad de Berkeley. Se presentarán Los Pericos, Antidoping, Los Estrambóticos y otros más. 7pm en The UC Theater, 2036 University Ave. www.theuctheatre.org

Sábado 7 de marzo

Mike Salazar

En la ola de comediantes mexicanos que sigue llegando al Área de la Bahía está Mike Salazar, ‘El caballero de la comedia’, quien comenzó su carrera en El Unicornio Azul de Monterrey. Se presenta en Oakland en su gira ‘Pa’l gabacho’ a las 9 pm en The Grand Lake, 3200 Grand Ave. Para mayores de 18 años. www.ticketon.com

Rumba

Brick & Mortar en San Francisco invita a una noche de rumba española con los grupos RUMBAHÍA y Dos BandOLEros. RUMBAHÍA está compuesto por músicos de España y Panamá y presentarán su sabor único de rumba flamenca. Dos BandOLEros, Raul Vargas y Muchacho Mandanga, trae su mezcla de clásicas con canciones propias. www.brickandmortarmusic.com

Viernes 13 de marzo

Metalachi

Regresa Metalachi a Oakland con su singular mezcla de música de mariachi y rock metálico, 8:30 pm en The New Parish, 1743 San Pablo, Ave. www.thenewparish.com

Prince Royce

El príncipe de la música romántica, Prince Royce, llega aOakland en su gira ‘Alter Ego Tour 2020’, 8pm, en el Paramount Theater, 2025 Broadway. www.princeroyce.com

Sábado 14 de marzo

Elvis Crespo

El rey del merengue, Elvis Crespo, estará en San Francisco con nuevas canciones y clásicas también. 9 pm en el club Roccapulco, en el 3140 Mission St. Para mayores de 21 años. www.roccapulco.com

Jueves 19 de marzo

Ana Gabriel

La cantante mexicana Ana Gabriel se presentará en Oakland con su ‘Estamos a tiempo US Tour’ a las 8 pm en el Oakland Arena, 7000 Coliseum Way. www.theoaklandarena.com/