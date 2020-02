Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Una exhibición construida a base de legos en el California Science Center en la lista de ofertas esta semana

Jueves 27

Exhibición sobre afrolatinidad

La exhibición “afroLAtinidad: mi casa, my city”, explora la historia y realidades contemporáneas de la comunidad afrolatina en Los Angeles, y tiene lugar en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Incluye objetos personales y arte la comunidad afrolatina de Los Angeles e invita a las audiencias de todas las herencias a entender esta extensa e interesante historia. Esta es la primera exhibición en una institución de renombre que examina la historia y la experiencia contemporánea de esta cultura en la ciudad. Termina el 20 de julio. Entrada gratuita; revisar horarios disponibles en la página oficial del museo. Informes (213) 542-6263 y lapca.org.

Obras de Miguel Angel

“Michelangelo: Mind of the Master” es una rara colección de dibujos de Miguel Ángel de la más alta calidad que se podrán ver en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). Los visitantes tendrán la oportunidad de ver de primera mano el génesis de algunos de los más icónicos trabajos del maestro, ampliamente reconocido como uno de los artistas más creativos e influyentes de la historia del arte occidental. Termina el 7 de junio. Martes a viernes y domingos 10 am a 5:30 pm; y sábados 10 am a 9 pm. Entrada gratuita. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Taller en el Cayton

Cayton Creators es una serie de talleres que tiene lugar en el museo Cayton (395 Santa Monica Pl., Santa Monica) que tiene como fin presentarle a los niños a un artista famoso para que sigan su ejemplo. El primero en la lista es el renombrado creador Noah Purifoy, quien se enfocó en hacer obras hermosas con objetos desechados. Los asistentes podrán crear artículos como los que hizo Noah y ayudar a construir el propio parque de esculturas ensambladas del museo. Se usará una variedad de materiales reciclables. 11 am a 12 pm. Gratis con el boleto de entrada al museo; boletos $14. No es necesario hacer reservación. Informes (424) 416-8320 y caytonmuseum.org.

Concierto de música mexicana

Flor de Toloache, un grupo de mujeres que interpreta música de mariachi con toques de pop, rock, hip hop y ritmos latinoamericanos, tendrá una actuación en el Lodge Room (104 N. Ave. 56, Los Angeles), donde alternará con La misa negra. 9 pm. Boletos $16. Informes (323) 509-2861 y lodgeroomhlp.com.

Teatro de ‘terror’

“Frankenstein”, una historia que celebra 200 años de existencia, se presenta en el Lovelace Studio Theater de The Wallis (9390 Santa Monica Blvd., Beverly Hills) con la compañía Four Larks, que hace su debut en este local cultural. En su estreno internacional, la obra es una combinación de teatro físico, musica en vivo y diseño experiencial para traer a la vida la novela de Mary Shelley en un escenario moderno que pone los reflectores sobre los peligros de la tecnología no regulada. Termina el 7 de marzo, con dos presentaciones los fines de semana; consultar página oficial para detalles. Boletos $60. Informes (310) 746-4000 y thewallis.org.

Viernes 28

Arte con legos

“The Art of the Brick” es una exhibición que incluye más de cien trabajos de arte creados con mas de un millón de piezas de lego. Esto es obra de Nathan Sawaya, un artista estadounidense que construye esculturas tridimensionales y mosaicos a gran escala con objetos cotidianos. En esta ocasión, las piezas de legos de este artista se expondrán en el California Science Center (700 Exposition Park, Los Angeles), en la que será la presentación más extensa de arte hecho con legos. La muestra incluye piezas originales así como versiones reimaginadas de algunas obras de arte famosas, entre ellas “David”, de Miguel Ángel; “Starry Night”, de Van Gogh, y “Mona Lisa”, de Da Vinci. Termina el 7 de septiembre. Boletos $12.75 a $19.75. Informes (213) 744-2019 y californiasciencecenter.org.

Música cubana

El pianista y Omar Sosa y la violinista y también vocalista, Yilian Cañizares –ambos cubanos–, se unieron al percusionista venezolano Gustavo Ovalles para formar el Aguas Trío, un combo que mezcla en sus ritmos sus raíces afrocubanas, el jazz y la música clásica occidental; ofrecerá un concierto en el Royce Hall (10745 Dickson Ct., Los Angeles). Refleja la perspectiva de dos generaciones de artistas cubanos que viven fuera de su país y que interpretan sus tradiciones de una manera única y singular. 8 pm. Boletos $28 a $59. Informes (310) 825-2101 y cap.ucla.edu.

Teatro indígena

La compañía de teatro Native Voices, que se dedica exclusivamente a desarrollar y producir obras nuevas de artistas indígenas estadounidenses, presenta el estreno mundial de ”Lying with Badgers”, de Jason Grasl (Blackfeet), en el Wells Fargo Theater del Autry Museum of the American West (4700 Western Heritage Way, Los Angeles). En esta comedia, un mundo cargado de magia es encendido por sabios animales espirituales que cobran vida con marionetas mientras que los alejados hermanos de la Blackfeet Nation se enfrentan unos con otros en un feroz debate acerca de los asuntos personales y económicos que enfrentan en sus tierras soberanas. 8 pm; luego habrá una recepción con el talento y el personal de la obra. Jueves y viernes 8 pm; sábados y domingos 2 pm. Boletos $10 a $25. Termina el 15 de marzo. Informes (323) 667-2000 y theautry.org/nativevoices.

Sábado 29

Ballet clásico

La historia de un amor trágico e imposible, Romeo y Julieta, inicia su gira estadounidense en The Soraya (18111 Nordhoff St,, Northridge), donde el Ballet BC, de British Columbia, mostrará la novedosa coreografía montada por Medhi Walerski, uno de los innovadores creadores de danza de esta época. La historia se narra al ritmo de la pieza que escribió Sergei Prokofiev en 1938. Sábado 8 pm, y domingo 3 pm. Boletos $39 a $94. Informes (818) 677-3000 y thesoraya.org.

Estreno de Pixar

Los estudios de Disney y Pixar estrenarán “Onward” en unos días, y los asistentes al teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) serán de los primeros en ver esta cinta animada en esta presentación previa en este día de año bisiesto. Además de ver el filme, el público recibirá un prendedor conmemorativo de Onward, una bolsa, una bebida y palomitas; también tendrán asiento reservado. 1 pm. Boletos $13 a $16. Informes (800) 347-6396 y elcapitantheatre.com.

Festival familiar

Como parte de las celebraciones de la muestra “By Day & by Night: Paris in the Belle Époque”, que tiene lugar en el museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena), se llevará a cabo una velada dedicada a París, durante la cual habrá música en vivo en las galerías, manualidades artísticas y venta de comida con el tema de Francia, entre otras actividades. La curadora Emily Talbot estará respondiendo preguntas acerca de esta exhibición, se podrán colorear pósters con el tema de Belle-Époque, ver impresiones de Pierre Bonnard, Édouard Vuillard y Henri de Toulouse-Lautrec y hacer dibujos para explorar las luces y la oscuridad como en los trabajos expuestos en “By Day and By Night”. 5 a 7:30 pm. Gratis con el pago del boleto de entrada; $12 a $15. Menores de 18 años gratis. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.