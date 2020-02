Cuando el empleo a tiempo parcial es a tiempo insuficiente

Dos legisladoras demócratas, Elizabeth Warren y Jan Schakowsky plantean ampliar los derechos de estos empleados

Uno de las quejas más repetidas de muchos trabajadores de bajos ingresos es que trabajan pocas horas semanalmente. Las estadísticas de empleo contabilizan como infraempleados a las personas que trabajan por horas pero querrían trabajar a tiempo completo, pero no cuenta a quienes simplemente querrían más horas de las que tienen asignadas.

Estas personas tienen menos salario apenas beneficios y hacen frente a más estrés económico, familiar y laboral.

Y son muchos, según ha encontrado el Center for Law and Social Policy (CLSAP) en un estudio hecho por el profesor de economía y analista del Economic Policy Center (EPI), Lonnie Golden, y el también profesor, Jaeseung Kim. En esta investigación, publicada el jueves, se explica que cuatro de cada 10 trabajadores a tiempo parcial querrían trabajar más horas. Si se contabilizaran estas personas en el infraempleo la tasa de este estaría entre el 8% y el 11% y no el actual 6.9%.

Latinos perjudicados

Querer llegar a fin de mes es una de las razones ya que muchos de quienes están en ese porcentaje trabajan en ocupaciones de bajos salarios y están en los percentiles más bajos de ingresos. Entre ellos se cuentan a muchas mujeres y personas sin pareja pero además es una situación que afecta al 14% de los latinos y al 12% de los afroamericanos comparado con el 7% de los blancos.

El motivo de estos bajos ingresos no solo es un producto de las pocas horas trabajadas sino que además estas se pagan un 29.3% por debajo de lo que se paga a trabajadores en similares empleos y formación pero que trabajan a tiempo completo. Incluso se si se ajusta esta media por industria y ocupación la brecha salarial entre los que trabajan a tiempo parcial y completo supone una penalización de casi el 20% para los que están menos horas ocupados.

Si a esto se le computan los beneficios que no se abonan a quienes tienen tiempo parcial (motivo por el que algunas empresas tienen una gran plantilla de personas con insuficientes horas de empleo cada una), la brecha es del 25.3% según el cálculo hecho por Golden. Este economista considera esta brecha de menos horas y menos remuneración como una “doble penalización”.

El informe apunta recomendaciones para acabar con este infraempleo y sus efectos económicos empezando con la ampliación de las leyes de horario semanal justo.

Algunos estados y ciudades ya tienen leyes que eliminan los horarios inestables o impredecibles al establecer que haya notificaciones con anticipación de cuándo se tiene que acudir al trabajo. Es algo que debería llegar a más lugares, según CLASP, desde donde también se apoya que cuando haya más horas de trabajo disponible se cubran por los que ya son trabajadores a tiempo parcial en vez de contratar a otras personas.

De hecho una de las medidas por las que abogan pasa por que haya también horas mínimas, entre 34 y 30, para garantizar ingresos semanales suficientes para un empleado.

Esta organización aboga también por el derecho a pedir cambios en los horarios sin miedo a las represalias y paridad en los salarios con quienes hacen el mismo trabajo pero a tiempo completo — algo que no ocurre en todos los casos–, aumento del salario mínimo, que se incluya a los que trabajan a tiempo parcial en los contratos colectivos y que se amplíen los programas de compensación de desempleo.

Dos legisladoras la senadora y candidata demócrata a la presidencia Elizabeth Warren además de la representante Jan Schakowsky propusieron el jueves una Ley de Derechos para el Trabajador a Tiempo Parcial para ampliar los derechos de estos trabajadores y permitirles un mejor balance de vida y trabajo.

En la línea de lo propuesto por CLASP, estas dos demócratas quieren que los empleadores grandes ofrezcan las horas que tengan disponibles a los empleados que ya tienen trabajando a tiempo parcial, permitir que más empleados por horas tengan acceso a las licencias médicas y familiares además de los planes de pensiones de los empleadores (401K)