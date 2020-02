Kuno Becker está de luto: la muerte de su primo lo sacude

View this post on Instagram

Me enojé mucho contigo primazo. Me dio un increíble coraje mezclado con profunda tristeza. Después me acordé que tú a mi nunca me juzgaste. Después también recordé que siempre estuviste para mi en los momentos buenos, pero sobre todo en los momentos más oscuros de mi vida. Me ayudaste con tu sentido del humor. Me diste muchas lecciones de vida que voy a poder aplicar siempre… hasta que te alcance. Sigo sin poder creer que no voy a poder platicar contigo por mucho tiempo hasta que esté allá donde quiera q sea. No puedo con la idea de saber que no nos vamos a reír tanto de cuautla, de tizayuca, de tus frases legendarias como “la cara es de cansado no de pendejo” no entiendo todavía, que no me vas a contestar el teléfono diciendo… “primazo!!! Que la ingada!!!!” Tambien me caga saber que no me vas a poder aconsejar en tantas cosas. Y yo a ti en pocas. Desde como aprender a tomar. Y como no. Aunque al final te halla fallado. No soporto la idea de poder hablar de cosas que nunca le he dicho a nadie o le podría decir, más que a ti. Si con todo y tus problemas, tus virtudes como ser humano eran muchísimas más. Me cuesta pensar que te fuiste. Eres un cabrón no te juzgo tú nunca me juzgaste. Pero si estoy muy enojado porque te fuiste antes de tiempo. Tú y yo hablamos en mis momentos más oscuros. Pensamos q nos podíamos morir. Ahora cuando quiera hablar contigo a reírme horas de cuando éramos chicos ya no voy a poder. No te juzgo se q lo que pasaste estuvo demasiado fuerte. Ahora te digo que no te considero como lo sabes muy bien mi primo hermano. Fuiste y será siempre un hermano. Hablamos el lunes y fue la plática que más disfrutamos, y hablo creo que por los dos. Me dijiste todas las monadas que hacías. Te dije que tú eras más actor que yo. Pero que yo era el único q cobraba . A veces. Lo último q hablamos es que teníamos q vernos pronto para reírnos mucho porque te hacía mucha falta. No supe entender o tendría que haberte entendido mejor. Se que tú no querías q t pasara esto. Estoy seguro. Siempre voy a admirar tu increíble actitud en la vida. Te voy a extrañar. Pero la neta eres un cabrón que te me fuiste.