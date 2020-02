Sabrina Sabork escala en el mundo del porno: debutará con Brazzers

La modelo atraviesa por un momento muy difícil en lo personal, pero no descuida su carrera

La noticia pasó desapercibida por la gravedad de la situación, pero nadie puede ignorar que Sabrina Sabrok ahora trabajará con la cadena de contenido para adultos Brazzers.

La celebridad denunció violencia doméstica y la cancelación de algunos shows, pero también aseguró que buscará seguir con sus proyectos, entre ellos varios filmes para la famosa productora porno.

La modelo tuvo que cancelar tres shows que tenía programados tras ser víctima de violencia familiar por parte de su esposo, a quien denunció en un comunicado en Instagram.

“Hacer unos días fui víctima de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme. Afortunadamente logré llamar a una patrulla. Esto sucedió en Houston, Texas, en donde actualmente resido”, se lee en el texto.

“Me veo en la penosa necesidad de ventilarlo ya que debido a esto tengo el cuello y la garganta muy lastimados y no puedo cantar ni bailar. He tenido que cancelar tres shows que tenía programados”.

La famosa añadió que esta no es la primera ocasión en la que vive un momento violento con su pareja, a quien ya denunció con las autoridades de Estados Unidos y que, según ella, fue privado de su libertad.

“No puedo dar más detalles sobre la situación ya que actualmente estamos pasando por un proceso legal y no quiero entorpecerlo. Además del daño físico, me encuentro muy lastimada emocionalmente y sé que no será fácil retomar mi vida”, agregó.

“Aún no estoy bien para dar declaraciones, me atrevo a decirlo para validar que he tenido que cancelar fechas y los empresarios no me cobren grandes cantidades de dólares de penalización por incumplimientos de contrato”.