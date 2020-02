¿Thalía ignora a Alejandra Espinoza, otra vez?

View this post on Instagram

SLIDE ➡️ & SOUND ON 🔊 ¡Agradecida y emocionada por ser parte de estos números de @PremioLoNuestro! Y feliz de una vez más, de la mano de @Univision, seguir haciendo historia como todas las veces que hemos logrado números increíbles anteriormente y orgullosa de estos que acabamos de lograr. Repito y vuelvo y digo, el trabajo en equipo es lo más importante y estos han sido los magníficos resultados. De verdad que el equipo de #PremioLoNuestro fue espectacular, apoyándome y ayudándome a sacar mi lado más brillante. ¡Gracias a todo el público por impulsarnos y apoyarnos siempre! Felicidades a todos!!!! 🥳🎉😘 So grateful and excited about these #PLN numbers! Thank you #Univision for the opportunity to continue, after many years, making history together! The support I received from the network’s team was spectacular! Teamwork made it all better! Thank you for helping me shine. We had a blast, and the ratings show it all! . . . #YTMC #YaTuMeConoces #PremioLoNuestro #PLN2020 #PremioLoNuestro2020