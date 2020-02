Con foto en sexy bikini, Sara Corrales pide a las mujeres no criticar en redes sociales

Sara Corrales compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía en la que posó con un sexy bikini para hacer una petición a sus seguidoras, en especial para quienes utilizan este medio para criticar y atacar a otras mujeres.

“Es súper triste cuando entre nosotras mismas nos atacamos, nos criticamos, no nos apoyamos. ¿Por qué? No entiendo, en lugar de entender que somos del mismo equipo, que juntas somos más fuertes, que no hay por qué competir, que cada una de nosotras tiene algo especial, que va! muchooooo de especial”.