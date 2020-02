COVID-19: confirman dos casos de coronavirus en México

Últimas noticias

El subsecretario de salud de México anunció el viernes 28 de febrero que el país ahora tiene dos casos confirmados del nuevo coronavirus.

Hugo López-Gatell dijo que uno de los pacientes está en la Ciudad de México y el otro en el estado norteño de Sinaloa. Mientras una segunda prueba aún está pendiente en ese caso, dijo, “estamos tratándolo como si fuera un caso confirmado”. Ninguno de los dos pacientes se encuentra grave.

Al menos cinco contactos familiares del primer paciente fueron puestos en aislamiento. Dijo que uno de los hombres tuvo contacto con alguien que había viajado a la región del norte de Italia, donde hubo un brote.

En los Estados Unidos: El jueves 27 de febrero la Universidad de California en Davis informó del que sería el primer caso de coronavirus de transmisión local. Un paciente que se encuentra conectado a un respirador se habría contagiado sin haber viajado a las zonas afectadas de China ni haber estado en contacto con una persona que portara el virus.

David Lubarsky, CEO del Centro Médico de la universidad, dijo que el paciente fue trasladado a UC Medical Center el 19 de febrero y que se requirió la prueba de coronavirus a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) porque los departamentos locales de salud no tienen el kit para realizarla.

Lubarsky dijo que los CDC tardaron días en evaluar el caso porque el paciente “no se ajustaba al los criterios de diagnóstico de la agencia federal”.

Los CDC finalmente ordenaron el test el domingo 23 de febrero y el miércoles 26 confirmaron que el paciente había resultado positivo para coronavirus.

El Departamento de Salud de California dijo que esta persona ni viajó a China ni estuvo, a conciencia, en contacto con nadie infectado. Ha habido dos casos previos de transmisión local en los Estados Unidos, pero ambos involucraron a personas que estuvieron en contacto con una pareja que había viajado a China.

El martes 25 de febrero, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron sobre una posible rápida propagación del coronavirus en territorio estadounidense.

En una conferenciade prensa el miércoles 26, el presidente Donald Trump anunció la creación de una comisión presidida por el vicepresidente Mike Pence para enfrentar un posible brote en territorio estadounidense.

Conferencia de prensa de Trump

En el mundo: Un hombre británico que fue puesto en cuarentena a bordo de un crucero en Japón murió de coronavirus, según informaron autoridades del Reino Unido el 28 de febrero.

El ministerio de salud japonés dijo que el hombre fue el sexto pasajero del crucero Diamond Princess que murió. El barco había sido puesto en cuarentena frente a las costas de Japón.

Es el primer británico que muere a causa del nuevo coronavirus, también conocido como COVID-19. En el Reino Unido, 19 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad. El ministerio no proporcionó su nombre o edad.

Con la propagación del virus en Italia, Japón e Irán, autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) volvieron a enfatizar que todavía existe la posibilidad de que COVID-19 se transforme en una pandemia (cuando un brote se expande a nivel mundial).

Un nuevo estudio coloca la tasa de muerte por COVID-19 en 2.3%.

Nuevas investigaciones muestran que, además de por contacto cercano con una persona infectada —a través de las gotas que salpican al estornudar, por ejemplo— este virus podría también diseminarse a través de las heces.

En Qom, una de las ciudades sagradas de peregrinación en Irán, murieron dos personas a causa de COVID-19. En este caso las víctimas también fueron personas mayores, una de ellas un veterano de guerra que había sufrido la exposición a agentes químicos, según informaron autoridades locales.

Científicos advierten que el virus seguirá diseminándose a nivel mundial

Un estudio del Chinese Center for Disease Control and Prevention publicado en el Chinese Journal of Epidemiology halló que el COVID-19 (el nombre del nuevo coronavirus) es más contagioso que otros dos que causaron brotes en la última década: el Sindrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) y el Sindrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS).

La investigación analizó información de 72,314 pacientes, de los cuales 44,672 habían sido diagnosticados con el nuevo coronavirus.

Hasta el momento, la tasa de muerte ha sido de cerca del 2% de los casos, “un porcentaje que parece bajo pero es significativo si estamos viendo la posibilidad de una pandemia (cuando afecta a la mayor parte de las regiones del planeta)”, dijo el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos.

Nombre oficial del virus

COVID-19 (antes fue coronavirus o 2019 n-CoV)

Origen

Wuhan, provincia de Hubei, China

Transmisión

Este nuevo coronavirus puede haber pasado de animales a humanos (estudios indican que pueden portarlo serpientes que son comestibles en China)

Total de casos confirmados en el mundo

82,294

Casos confirmados en China

Del total, 78,630 se han registrado en China.

Casos confirmados fuera de China

Del total, unos 3,664 se han registrado fuera de China

Casos confirmados en los Estados Unidos

Del total, 60 se confirmaron en EE.UU.

Muertes

Alrededor de 2,747 en China; 57 fuera de China.

Países en donde hay casos (por fuera de China)

46

Qué son los coronavirus Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Cómo se contrae el coronavirus Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (llamada transmisión zoonótica). Estudios comprobaron que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano. Síntomas característicos Esas infecciones suelen causar fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. Cómo prevenir el contagio Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, y la cocción completa de la carne y los huevos. También se debe evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos. Fuentes: OMS, CDC, National Health Commission de China. Actualizado el 28 de febrero de 2020 a las 9:47 am.