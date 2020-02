Exquisitas cervezas “gluten free” para celiacos

View this post on Instagram

𝐂𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐥𝐥 𝐁𝐮𝐜𝐤𝐰𝐢𝐭 𝐟𝐚𝐧𝐬 𝐧𝐞𝐚𝐫 & 𝐟𝐚𝐫! 🍊🍻 ⁣ ⁣ We are down to the final few cases of our beloved summer seasonal, Buckwit Belgian, in our taproom. Come & stock up on some 4-packs while we still got em’! ⁣ ⁣ 𝘚𝘱𝘰𝘪𝘭𝘦𝘳 𝘈𝘭𝘦𝘳𝘵: 🎃 𝘴𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘢𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘯𝘦𝘳! 𝘚𝘵𝘢𝘺 𝘵𝘶𝘯𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯. 🔥🙌🏼