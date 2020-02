Gomita presumen sus curvas en bikini y manda un mensaje a quienes la critican por sus cirugías

View this post on Instagram

ME HICIERON PHOTOSHOP VIDEO EN MI CANAL #SoyAraceli El orgullo por delante el Silicon por detrás 😅🤤😍 Grande es aquella Mujer que para brillar NO necesita apagar la luz DE LAS DEMÁS. El peso siempre sigue siendo tema de crítica, en mi caso las CIRUGÍAS, tuve la fuerza (H🥚🥚s) de aceptarlo por qué quería tener un impacto Social con el simple hecho que los cuerpos en tele Ó en revistas tienen Photoshop, operados, o en algunos casos problemas alimenticios y no aseguró que sea el caso de todas pero yo hablo por MI , en este medio he sido la única que lo acepto y por eso he sido MUY CRITICADA, mi Trabajo ha quedado en 2dp termino, pero Puedo decirte que estoy feliz de quien soy y lo que soy, por qué ha valido la pena encontrarme Verdaderos seguidores ❤️, que me han expresado su sentir ante mi Actutud👍y que siempre estaré en la misma Posición TODO LO QUE VES OPERADO NO ES TAN HERMOSO, COMO TODO LO QUE LLEVO POR DENTRO. Att. Araceli Ordaz Que ARDAN de AMOR MIS REDES SOCIALES 🤤🔥⚡️