Madre ataca a machetazos a su esposo cuando violaba a su niña en México

El pervertido le habría propuesto a la mujer hacer un trío sexual antes de agredir a la menor de 12 años

Una madre enfurecida al ver cómo su esposo violaba su hija de 12 años la emprendió a machetazos contra el pervertido en México.

El reporte del Debate indica que antes de que el sujeto, cuya identidad se desconoce, cometiera la agresión sexual le había propuesto a la mujer hacer un trío con la menor.

Se desconoce si la víctima es hija del sospechoso.

Los hechos se registraron el pasado domingo, a eso de las 4:40 a.m., en el municipio de Playa del Carmen, en Quintana Roo.

A esas horas, elementos de Policía Municipal recibieron un reporte de que una menor había sido atacada en una vivienda entre las avenidas CTM y Martín Pescador de la colonia Villas del Sol, precisa el informe del medio mexicano.

Uniformados se trasladaron al lugar al igual que paramédicos. El sujeto se desangraba en la calle.

La mujer, identificada como Ana Bertha, admitió haber macheteado a su pareja al sorprenderlo en la cama con su hija.

La esposa oyó ruidos en la habitación, y al asomarse, vio al hombre desnudo junto a su hija.

“Me salió odio ese día, saqué todo mi coraje contra él, todo el daño que nos había hecho, yo no me atrevía a denunciarlo, él siempre me amenazaba, yo nunca podía decirle nada”, explicó la mujer a las autoridades.

El presunto agresor, cuyo estado de salud se desconoce, fue puesto a disposición de la Fiscalía donde enfrentará cargos por el delito de violación agravada.