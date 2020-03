¡Brutal! El video de Noelia cubriendo su desnudez tan solo con espuma de jabón

La cantante se ha convertido en una bomba sensual de Instagram

Con diminutas tangas, leggins transparentes o simplemente sin ropa, así es como la cantante Noelia siempre encuentra la manera de enloquecer a su más de un millón de seguidores de Instagram.

En esta ocasión, la sexy boricua volvió a acaparar reflectores gracias a un video que compartió en donde se le puede ver completamente desnuda en una bañera, cubriendo lo más íntimo de su anatomía tan solo con espuma de jabón.

“Bubble bath Time My Favorite with a Noelicious CBD 🌱bath bomb 💣💥💦 Relájate con mis productos CBD 🌱 Esto me funciona muy bien para relajar mis músculos y me quita esos dolores musculares tan molestosos. Muy pronto en www.noeliacbd.com”, escribió la intérprete en el breve clip que hasta el momento suma más de 240 mil visualizaciones y una avalancha de halagos.

Por si no fuera suficiente, Noelia también elevó la temperatura al aparecer bailando con un pecaminoso atuendo sin sostén con el que dejó a la vista sus torneados atributos.